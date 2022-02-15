Так, инцидент произошел в понедельник, 14 февраля, около 16.40 на юге Мюнхена в Германии, передает издание Bild. В районе станции столкнулись два пригородных поезда, в которых на момент катастрофы находилось около 95 человек.
«Один человек погиб, есть раненые — в двузначном диапазоне», — заявил представитель мюнхенской полиции, а позднее было названо количество пострадавших - 14.
На кадрах, которые опубликованы в Сети, показаны пассажиры, стоящие рядом с путями после столкновения, и виден как минимум один частично сошедший с рельсов вагон.
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К вечеру того же дня на место ЧП прибыло около 200 сотрудников экстренных служб.
Причины, которые привели к аварии, не называются, однако немецкая железная дорога заявила, что начала расследование. На время ликвидации последствий катастрофы, движение было полностью перекрыто.
Ранее мы рассказывали, что в Одесской области авто "залетело" под движущийся поезд. Машина превратилась в груду металлолома, а водитель погиб на месте.
Выяснилось, что 24-летний парень за рулем "Opel" превысил скорость, сбил шлагбаум и столкнулся с грузовым поездом.
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