В ликвидации последствий масштабной железнодорожной катастрофы задействованы около 200 спасателей - в Сети появились кадры с места аварии.

Так, инцидент произошел в понедельник, 14 февраля, около 16.40 на юге Мюнхена в Германии, передает издание Bild. В районе станции столкнулись два пригородных поезда, в которых на момент катастрофы находилось около 95 человек.

«Один человек погиб, есть раненые — в двузначном диапазоне», — заявил представитель мюнхенской полиции, а позднее было названо количество пострадавших - 14.

One person was killed and more than 10 people were injured on Monday when two commuter trains collided near Munich in southern Germany, police said. https://t.co/Wl3cfg5y1a — The Local Germany (@TheLocalGermany) February 14, 2022

На кадрах, которые опубликованы в Сети, показаны пассажиры, стоящие рядом с путями после столкновения, и виден как минимум один частично сошедший с рельсов вагон.

Killed and wounded by two train collisions in Germany https://t.co/6mxamq7oYe — Profile News (@profilenews_us) February 14, 2022

К вечеру того же дня на место ЧП прибыло около 200 сотрудников экстренных служб.

Причины, которые привели к аварии, не называются, однако немецкая железная дорога заявила, что начала расследование. На время ликвидации последствий катастрофы, движение было полностью перекрыто.

Ранее мы рассказывали, что в Одесской области авто "залетело" под движущийся поезд. Машина превратилась в груду металлолома, а водитель погиб на месте.

Выяснилось, что 24-летний парень за рулем "Opel" превысил скорость, сбил шлагбаум и столкнулся с грузовым поездом.

Напомним, трагедия на железной дороге под Одессой, машинист не заметил работника

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