Мать провела дочку на поезд в Карпаты 12 февраля. В нем ехали дети из класса и учитель, который представился женщине на перроне. Педагог сообщил, что все будет хорошо...

На Львовщине, а именно в одном из сел Стрыйского района, 28-летний учитель приставал к своей 15-летней ученице. Инцидент этот случился, когда учитель повез группу школьников в горы 13 февраля.

Об этом сообщила мать школьницы на странице Батьки SOS в Facebook.

Мать провела дочку на поезд в Карпаты 12 февраля. В нем ехали дети из класса и учитель, который представился женщине на перроне. Педагог сообщил, что все будет хорошо и попросил звонить, если понадобится в любое время. Но потом в поезде он напился и начал приставать к школьнице. Детям он также дал добро на спиртное.

"После 17 часов мне звонит дочь и говорит, что учитель лез к ней целоваться. Она, как могла, закрывалась от него, но он 4 раза лез к ней целоваться, а потом вообще полез под футболку. Дочь устроила скандал, педагог сначала просил ее забыть об этом, потом пошел по агрессивному пути и начал настраивать других детей против нее", - сообщила мать школьницы.

Женщина решила ехать в Карпаты и вызвала полицию. В это время уже на месте, куда приехали дети, против девочки устроили травлю. В этом участвовал учитель и остальные дети. Мать ученицы написала заявление в полицию.

На следующий день матери девочки позвонил по телефону тот учитель, просил решить этот вопрос мирно, предлагал извиниться. Она договорилась в понедельник встретиться с ним и поговорить.

"На следующий день я узнаю, что он до сих пор рассказывает чепуху о моей дочери и настраивает всех против нее. Так что мы решили идти до конца", - рассказала она.

Девочка подавлена и ей нужна помощь психолога.

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