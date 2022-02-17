Людмила вернулась в Украину, но к врачам не спешила. Почти месяц женщина с большим трудом вставала с постели, поскольку боль не проходила.

67-летняя Людмила из Львовщины 3 месяца проходила со сломанным хребтом, даже не подозревая, что все настолько серьезно. Об этом сообщает Первое территориальное медицинское объединение Львова на своей странице в Facebook.

Женщина еще в ноябре прошлого года упала с лестницы на спину, когда убирала дом сына за границей. Местные медики сделали рентген, но перелома позвоночника не увидели, а диагностировали только сильный ушиб.

Людмила вернулась в Украину, но к врачам не спешила. Почти месяц женщина с большим трудом вставала с постели, поскольку боль не проходила.

Тогда муж Людмилы решил повезти ее во Львов на повторное обследование. Украинские врачи увидели перелом позвоночника и предложили немедленно делать операцию. Ведь любое неосторожное движение могло навсегда приковать женщину к инвалидной коляске.

По словам хирургов, операция была сложной и рисковой, одно неосторожное движение могло привести к повреждению спинного мозга и тогда женщина могла навсегда оказаться в инвалидной коляске.

Два дня спустя женщина начала ходить, а накануне ее выписали из больницы. Пока ей нельзя садиться, но спина уже больше не болит. Врачи уверены, что Людмила сможет самостоятельно ходить.

Напомним, что украинские врачи показали верх мастерства и совершили настоящее чудо.

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