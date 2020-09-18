Лікар зумівши зробити справжнє диво і пришили заново ніжки трирічної дівчинки, при цьому її навчили заново ходити

Дивовижна історія почалася ще у червні 1984 року в Литовській СРСР. Трирічна Расса Прасцевічюте грала в хованки разом з сестрою і сховалась від неї у високій траві.

Батько дівчаток в цей час косив траву у дворі і не помітив граючих дітей. Несподівано він почув несамовитий крик і побачив свою дочку, яка стікала кров'ю, а поруч лежали відрізані ступні малятка.

Чоловік був у повному жаху від побаченого, він почав кликати на допомогу, люди, які прийшли на крик, спробували зупинити кровотечу. Хтось викликав швидку і фельдшер, яка приїхала на виклик, помістила у пакет з замороженим оселедцем відрізані ступні. Іншого льоду в той момент не було, а кожна секунда була на рахунку.

Дівчинку швидко привели в лікарню, але тоді ніхто з лікарів подібну операцію зробити не міг.

Після чого черговий лікар зв'язався з Москвою і за Рассою викликали окремий літак. І лікарі почали готуватися до складної операції, адже діяти потрібно було дуже швидко. Всю дорогу до Москви дівчинка була без свідомості. Поки вона летіла в Москву зібрали кращу команду хірургів на чолі з Рамазом Датіашвілі.

Через дванадцять годин після трагедії почалася унікальна операція з пришивання ступень, це була перша подібна операція в СРСР.

Дівчинку оперували дев'ять годин. Коли Расса відходила від наркозу лікар помацав її кінцівки і вони були теплими, тоді було ясно кровообіг повністю відновився і операція пройшла успішно.

Дівчинка провела в лікарні ще кілька місяців, медики допомогли їй заново стати на ніжки і зробити її перші кроки.

Дівчинка повернулася додому і стала справжньою знаменитістю, їй надсилали подарунки з різних куточків СРСР. Але батьки стали продавати їх, а на виручені гроші купували собі алкоголь. Після цього їх позбавили батьківських прав, а дівчинка довгий час жила в лікарні, поки її не удочерила любляча сім'я.

Зараз жінка проживає в Німеччині. Вона вийшла заміж, має двох дітей і дуже щаслива.

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