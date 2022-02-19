Отмечается, что сегодняшняя цена на многие продукты не предел и они продолжат свое подорожание и будут стоить намного дороже, правда есть продукт, который подешевеет.

Из-за подорожания продуктов в Украине за год упало потребление сахара, подсолнечного масла, картофеля и хлеба. Несмотря на постоянное подорожание продуктов до конца февраля некоторые товары могут снизиться в цене.

Такой прогноз сделал аналитик Светлана Литвин в комментарии для Obozrevatel.

"В этом году овощи борщового набора начали расти в цене гораздо позже. Поэтому традиционный сезонный рост может быть гораздо комфортнее для кошелька украинского потребителя и быть на уровне 5-10%, а по некоторым позициям даже пойти вниз", – рассказала специалист.

На фоне этого может подешеветь белокочанная капуста, она уже начала снижаться в цене. При этом высокие темпы роста стоимости могут продемонстрировать яблоки, которые в 2021-м стоили намного меньше, чем годом ранее.

Хотя оснований для стремительного роста цен на другие продукты сейчас нет, все будет зависить от цены на энергоресурсы и курса валют.

Стоит отметить, что в Украине набор продуктов на самое популярное первое блюдо снова подорожал. Так, цена овощей на борщевый набор взлетела более чем на 30%.

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