Подорожчання продуктів у Миколаївській області за останній місяць найбільше позначилося на вартості м'ясних і молочних товарів.

Подорожчання продуктів у Миколаївській області помітне за динамікою вартості трьох популярних позицій — макаронів, напівкопчених ковбасок та маргарину, пише Politeka.net.

За останній місяць середні цінники на всі ці товари зросли.

Найменше змінилася вартість макаронів. Станом на 20 серпня кілограм макаронів пір'я в середньому коштує 35,65 грн. У липні середній показник становив 34,74 грн.

У мережі Metro кілограм зараз продають за 35,50 грн, а в Novus — за 35,79 грн. Від початку спостереження, 11 липня, середній цінник збільшився на 0,95 грн.

За щоденною динамікою видно, що наприкінці липня вартість піднялася з 34,70 до 35,15 грн. Із 4 серпня показник закріпився на рівні 35,65 грн.

Помітніша різниця зафіксована у категорії м'ясних виробів. Кілограм мисливських напівкопчених ковбасок «Алан» нині обходиться в середньому у 800,56 грн.

Серед магазинів найбільш доступна пропозиція була в Auchan — 705,80 грн за кг. У Metro ціна становила 740,94 грн, тоді як у Megamarket та Novus — 866,50 і 889 грн відповідно.

У липні середній показник дорівнював 794,89 грн. Таким чином, за місяць він збільшився на 10 грн.

Ще одна позиція, де зафіксовано зростання, — маргарин «Щедро Вершковий особливий» жирністю 72,5%. Упаковка вагою 250 грамів зараз коштує в середньому 45,36 грн.

Найнижчий цінник 10 серпня зафіксували в Auchan — 42,60 грн. У Novus товар продавали за 42,99 грн, а в Megamarket — за 50,50 грн.

Для порівняння, середньомісячна вартість у липні становила 42,57 грн. Отже, за місяць середній показник піднявся на 6,67 грн.

Найбільший стрибок у цій категорії припав на другу половину липня: після рівня 38,70 грн показник спочатку зріс до 42,70 грн, а згодом досяг 45,96 грн. Наприкінці періоду він стабілізувався на позначці 45,36 грн.

Отже, найбільше за місяць додав у вартості маргарин — 6,67 грн, далі йдуть ковбаски — 10 грн, а макарони подорожчали на 0,95 грн. Водночас різниця між цінниками окремих торговельних мереж залишається суттєвою, тому кінцева сума покупки залежить від місця придбання.

Подорожчання продуктів у Миколаївській області за останній місяць найбільше позначилося на вартості м'ясних і молочних товарів.

Джерело: Мінфін

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