Українців попередили про нові графіки відключення світла в Харківській області на 21 серпня.

Графіки відключення світла у Харківській області на 21 серпня пов’язані з проведенням планових профілактичних та ремонтних робіт на електромережах, пише Politeka.net.

Такі роботи мають забезпечити стабільнішу роботу енергетичної інфраструктури та зменшити ризик виникнення аварійних ситуацій. Водночас на час проведення робіт варто бути готовими до графіків відключення світла в Харківській області на 21 серпня та зарядити всі необхідні пристрої.

У селі Спартаси електропостачання планують обмежити з 09:00 до 16:00. Знеструмлення охопить не весь населений пункт, а лише будинки за визначеними адресами. До графіка потрапили вулиці:

Ботанічна — 1, 2, 4, 4А, 5

Ще одне тривале відключення заплановане у селі Санжари. Тут електроенергія може бути відсутня з 09:00 до 16:10. Обмеження стосуватимуться таких адрес:

Спортивна — 138, 175

Планові роботи торкнуться і міста Люботин. Тут обмеження електропостачання заплановані з 09:00 до 16:10. Без світла тимчасово можуть залишитися споживачі за такими адресами:

в-д Запорізький — 3, 4, 6, 8, 10, 10А

в-д Касіча — 1, 4, 5, 6, 8

в-д Кримський — 3, 5, 7, 9

в-д Львівський — 3, 4

в-д Михайла Вербицького — 3

в-д Проселищний — 1, 2, 3, 5, 6

в-д Садовий — 7, 11

в-д Світанковий — 3/2, 4

в-д Шипшиновий — 2/5, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Б. Хмельницького — 3, 5, 6, 6А, 7, 7A, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20/6, 21, 22/7, 23, 23А, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 38/11, 40, 40А, 42, 44, 46, 48, 50, 52/2, 52А

Василя Данилевського — 2/1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25/13, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38/1, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 52, 53А, 54/9, 58/21

Василя Мови — 1/191, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17/53, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 37/16, 38/9, 39, 40/12, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58А, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 72, 74/2, 76/1, 78, 79, 80, 82, 86

Весела — 1/10, 2/8, 3/4, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/7, 14, 15, 16, 17, 38

Водянська — 1/58, 2/56, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13

Гранта — 3, 6, 11, 18

Деповська — 66, 66 кв.1, 66 кв.2, 66 кв.3, 66 кв.4, 66 кв.5, 70, 159, 161, 161А, 163, 165/1, 167/2, 169, 171, 173А, 175, 177, 179, 185, 187, 189, 193А, 195, 197, 199/1, 201/2, 203, 205, 207, 209, 211/1, 215, 217, 219

Дружби — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/38, 12, 13, 14

Захисників України — 86/2, 88/1

Касіча — 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 17/10, 18 кв.1, 18 кв.2, 19/2, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33/35

Клавдії Шульженко — 1/5, 2/57, 3, 5, 6, 7, 8/23, 9, 10, 12/27, 13/11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26/18, 27/1, 28, 28А, 29/2, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47/1, 52

Ключова — 2А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23

Леся Курбаса — 1/10, 2, 3, 4, 5, 6, 7/49, 8, 10, 11, 12/52, 13, 13А, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 24А, 25, 26, 27/7, 28/5

Максима Гайдаша — 1/181, 1А, 2/183, 3/2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20/2, 21, 22, 23, 24, 25А, 26, 26А, 28, 30/2

Медова — 17/92

Михайла Вербицького — 1А, 3/1, 4, 5/2, 6, 7, 8А, 9, 11, 12/1, 13А, 15, 16, 16А, 17, 17/1, 18/2, 19/2, 22/2, 23, 24/1, 25, 26, 28, 30, 32, 34

Новодорожня — 3, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8, 9, 11

Підгірна — 1 кв.48, 3, 5, 7, 7 кв.1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 кв.1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 54, 55, 57, 57А, 59, 60, 61, 62

Партизанська — 1/8, 2, 2/6, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8/7, 9, 12, 13, 15, 17, 19

Проселищна — 1, 2А, 3/41, 4, 5, 6/56, 11, 13, 15, 17, 19

Річкова — 1/21, 4, 5, 7, 7А, 9, 9А, 11, 12, 13, 13А, 14, 15

Сковороди — 2/21, 2/213, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

пров. Богдана Хмельницького — 4, 8/12, 9А

пров. Бузковий — 3/22, 3А, 4, 6А, 9, 11, 13

пров. Веселий — 1/23, 3, 5, 7

пров. Водопровідний — 1/2, 3, 4, 5А, 6

пров. Ключевий — 1/2, 1/2А, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 8/15, 9/17

пров. Михайла Вербицького — 1/20, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 10

пров. Підгірний — 3, 4, 6, 8, 10, 11/35

пров. Партизанський — 3, 4, 5, 6/10

пров. Річковий — 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 4 кв.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 23, 27, 37, 39

пров. Сергія Пивоварова — 1/32, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А, 9, 11, 12/2, 13, 14/1, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23/4, 24, 26, 27, 28/2, 29, 31, 32/16, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 48, 50, 52, 54.

Джерело: Люботинська міська територіальна громада

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