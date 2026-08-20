Перерахунок пенсії з 1 вересня в Полтавській області не передбачає однакового збільшення для всіх працюючих одержувачів.

Перерахунок пенсії з 1 вересня в Полтавській області залежить від набутого страхового стажу та дати попереднього призначення або перегляду виплати, повідомляє Politeka.

Якщо після призначення пенсіонер продовжує працювати, для нового розрахунку зазвичай потрібно накопичити щонайменше 24 місяці страхового стажу. При цьому можуть враховувати заробіток, на основі якого визначили попередню суму, або дохід, отриманий уже під час подальшої роботи.

Інформацію про це надає ПФУ.

Коли стажу менше двох років, повторний перегляд можливий після того, як мине 24 місяці від попереднього призначення чи коригування.

Для частини працюючих громадян процедура відбувається автоматично. Пенсійний фонд щороку проводить такий розрахунок із квітня, якщо до початку березня виконано необхідну умову щодо стажу або від попереднього перегляду минуло два роки.

Якщо людина подає заяву самостійно, важливе значення має дата звернення. Документи, прийняті до 15 числа включно, дають підстави застосувати нову суму з першого дня поточного місяця. Якщо звернення відбулося пізніше, зміни діятимуть із наступного місяця.

Перерахунок пенсії з 1 вересня в Полтавській області не передбачає однакового збільшення для всіх працюючих одержувачів. Остаточний розмір залежить від тривалості страхового періоду та показників заробітку.

Окремо варто пам’ятати про зміну статусу зайнятості. Після працевлаштування або звільнення громадянин повинен повідомити про це Пенсійний фонд протягом 10 днів.

Це необхідно через те, що деякі доплати доступні лише непрацюючим особам. Серед таких виплат — надбавка для громадян, які утримують дітей віком до 18 років.

Після звільнення також може змінитися розмір виплати через перерахунок, пов’язаний зі збільшенням прожиткового мінімуму.

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