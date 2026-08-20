Енергетики пояснюють, що графіки відключення світла у Київській області на 21 серпня вводяться з метою підвищення надійності електропостачання.

Українців попередили про планові графіки відключення світла в Київській області на 21 серпня, повідомляє видання Politeka.net

Про заплановані роботи поінформували територіальні громади, посилаючись на дані «Київських регіональних електромереж». Графіки відключення світла в Київській області на 21 серпняn пов’язані з технічним обслуговуванням електромереж та проведенням робіт на окремих ділянках інфраструктури.

У селі Горбовичі електропостачання планують обмежити з 08:00–20:00 години - на 12 годин поспіль. Відключення стосуватимуться таких адрес:

Казкова: 7, 10

Київська: 1, 2, 5, 9, 10, 15, 19, 21, 21Б, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 26А, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 31, 31А, 32, 32/2, 32Б, 34, 34/1, 34А, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 50, 56, 100, ділянка: 5016

Озерна: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 31, 33, 37, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78

Польова: 3, 14, 24, 53, 54, 56, 57, ділянка: 5010

Урочище Кочур: 1

Франка Івана: 1, 1А, 12, 18

Щаслива: усі будинки

З 08:00 до 17:00 години в селі Хмільна не буде електрики. Обмеження охоплять будинки, що розташовані за наступними адресами:

Кучерова: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9А, 10, 11, 12, 12а, 12-б, 13, 14, 15, 16, 16А, 16-а, 16-б, 17, 19, 19А, 20, 21, 22, 22/1, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61А, 62, 63, 64, 65, 65-а, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 72А, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 82А, 83, 83А, 84, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 94, 94а, 95-а, 96, 97, 98, 98А, 99, б/н, ділянки: 0006, :5003

пров. Лісовий: 3.

Ще одне планове знеструмлення передбачене у селі Дмитрівка. Електроенергію планують відключати з 08:00–20:00 години. До переліку потрапили такі адреси:

Перемоги: 14, 16

Бузкова: 2, 7

Жовтнева: 26

Київська: 1, 3, 5, 7, 9, 9А, 11, 13, 15, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 26Б, 27, 28, 29, 31, 32, 32А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 43А, 43Б, 43В, 44, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 61/1, 63, 63А, 64, 65, 65А, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 76А, 77, 78, 79, 80, 81, 81А, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 97, 97А, 99, 101

Козацька: 1

Лісна: 1, 3А, 4, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 31/1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38А, 40, 40А, 40Б, 42А, 44, 50, 52, 54, 56, 58, 67А, 70, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 82, 86, 88, 90, 94, 96

Молодіжна: 1, 36

Олімпійська: 1, 2, 4, 4А, 5, 5А, 16, 18, 21, 24, 26, 30, 32, 38, ділянка :0017 (буд. 28А)

Перша Шляхова: 13

Польова: 3, 5, 32, 38

Травнева: 2, 2А, 6, 7, 8, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 32

Шляхова: 5.

Джерело: Дмитрівська сільська рада.

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