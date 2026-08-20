Безкоштовне житло для ВПО в Миколаївській області у таких випадках може стати тимчасовим рішенням.

Безкоштовне житло для ВПО в Миколаївській області доступне за приватними оголошеннями, де власники пропонують переселенцям будинки, квартири та окремі кімнати для тривалого проживання, передає Politeka.

У Богданівці Доманівського району можна оселитися в окремому будинку неподалік Південноукраїнська. Помешкання має дві кімнати, веранду, кухонну зону, санвузол і водопостачання.

Для приготування їжі встановлена електроплита, є холодильник. Опалення — твердопаливне, тому майбутнім мешканцям бажано мати досвід користування дровами.

Ще одна пропозиція діє у Миколаєві. Йдеться про однокімнатну квартиру зі спільним проживанням із 40-річним чоловіком, який має військовий досвід. Комунальні платежі він бере на себе.

У помешканні є необхідні меблі та побутова техніка. Умови розраховані на звичайне щоденне проживання без орендної плати.

Також переселенцям пропонують окрему кімнату у приватному будинку з газом, водою, каналізацією та інтернетом. Власники зазначають, що мешканці сплачуватимуть лише за фактично використані ресурси.

Безкоштовне житло для ВПО в Миколаївській області у таких випадках може стати тимчасовим рішенням для людей, які через війну залишили власні оселі.

Умови різняться залежно від конкретного оголошення. Перед поселенням сторонам варто заздалегідь обговорити термін проживання, оплату комунальних послуг, побутові обов’язки та інші важливі деталі.

Перед заселенням українським переселенцям радять особисто перевірити умови помешкання та узгодити всі деталі проживання з власником.

Джерело: Допомагай

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