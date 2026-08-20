Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області також передбачає консультації стосовно документів.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області охоплює соціальний супровід, побутову підтримку та догляд за людьми, яким складно самостійно виконувати щоденні справи, повідомляє Politeka.

Проєкт реалізує благодійна організація «Карітас». Він розрахований на громадян похилого віку, людей з інвалідністю, проблемами зі здоров’ям та тих, хто постраждав через війну.

Послуги доступні не лише у Дніпрі. Фахівці також працюють у Краснопіллі, Старих Кодаках, Любимівці, Таромському та Підгородньому.

Звернутися можуть мешканці приватних будинків і квартир. Підтримку також надають людям у модульних містечках, гуртожитках, колективних центрах та інших місцях тимчасового проживання.

Одним із напрямів є допомога із самообслуговуванням. Працівники сприяють проведенню щоденних гігієнічних процедур громадянам, які через вік або обмежену рухливість не здатні повністю впоратися самостійно.

Окремо працює пральня. Там можна очистити одяг і постільну білизну за допомогою пральних та сушильних машин.

Соціальні працівники стежать за станом підопічних. Якщо виникає потреба, вони допомагають організувати звернення до медиків або відповідних служб.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області також передбачає консультації стосовно документів, соціальних виплат та державних сервісів.

Для внутрішньо переміщених осіб можливий супровід до органів соцзахисту й відділень Ощадбанку. Зокрема, це актуально під час проходження ідентифікації, оформлення пенсійних чи інших виплат.

Фахівці можуть посприяти з хатніми справами, придбанням харчів, медикаментів та необхідних речей. Такий формат особливо важливий для маломобільних громадян.

За потреби на певний період надають засоби реабілітації: ходунки, милиці, крісла-туалети та протипролежневі матраци. Також учасникам можуть передавати базові речі для щоденного використання.

Ще один напрям — психологічні консультації. Спеціалісти допомагають впоратися з тривожністю, стресом та переживаннями, спричиненими складними обставинами й воєнними подіями.

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