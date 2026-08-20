Доплати для пенсіонерів у Запоріжжі призначають після підтвердження відповідного права.

Доплати для пенсіонерів у Запоріжжі можуть отримувати громадяни, які мають особливі заслуги перед Україною та відповідають вимогам чинного законодавства, повідомляє видання Politeka.net.

Таку надбавку призначають окремо від основної пенсії. Порядок її нарахування визначає Закон України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».

Інформацію про це надає ПФУ.

Право на підтримку мають Герої України, кавалери ордена Героїв Небесної Сотні, громадяни, нагороджені чотирма або більшою кількістю державних орденів після проголошення незалежності.

Скористатися виплатою також можуть особи, удостоєні почесних звань «народний» або «заслужений».

До відповідних категорій належать ветерани війни, відзначені за мужність, видатні спортсмени, космонавти та члени льотно-випробувальних екіпажів.

Право передбачене також для лауреатів державних премій, багатодітних матерів, які виховали щонайменше п’ятьох дітей.

Окремо до переліку входять борці за незалежність України у ХХ столітті та громадяни, реабілітовані відповідно до законодавства.

Сума залежить від категорії отримувача та становить від 23% до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Для борців за незалежність України після індексації з 1 березня 2026 року передбачена окрема виплата у розмірі 5 667,51 гривні.

Оформити допомогу можна особисто, поштою або через електронні сервіси Пенсійного фонду.

Якщо пакет документів подано правильно, датою звернення вважається день його надходження. У разі виявлення недоліків заявнику дають можливість їх виправити без втрати початкової дати подання.

Після підвищення прожиткового мінімуму розмір надбавки переглядають автоматично.

Закон передбачає кошти й для непрацездатних членів сім’ї померлого одержувача. Якщо утриманець один, йому належить 70% суми, яка була призначена померлому. Коли таких осіб двоє або більше, виплата становить 90%.

Доплати для пенсіонерів у Запоріжжі призначають після підтвердження відповідного права. У Пенсійному фонді радять заздалегідь перевірити повноту документів, щоб уникнути затримок під час розгляду звернення.

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