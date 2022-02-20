Полиция расследует избиение школьницы в Бердянске. Подробности жуткого инцидента сообщила мама пострадавшей, передает Рro.berdiansk.biz.

Мама школьницы рассказала, что ее дочь обманом выманили на улицы, где устроили расправу.

«Сразу скажу, что девушек избивавших мою дочь было несколько, одной из них 16, другой – 20 лет. Они не просто избивали её, а пытались унизить, заставляя становиться на колени и просить прощение под выдуманным предлогом», - поделилась она.

Также женщина добавила, что все это происходила на глазах прохожих, которые даже не попытались вмешаться. К тому же одна из девушек снимала все на камеру.

"Также нашлась такая мразь, которая стояла в стороне и все снимала на мобильный телефон. К этому всему, добавилось и безразличие прохожих: в момент драки было светло люди видели, как мою дочь таскают за волосы, но не пытались остановить это издевательство", - рассказала женщина.

Полицейские расследуют произошедшее, и просят откликнуться всех, кто был этого инцидента.

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