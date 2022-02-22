Март сулит трем знакам Зодиака проблемы, неприятности, трудности, на преодоление которых придется затратить много сил и нервов.

Март принесет немало неприятностей в личной жизни, карьере, финансовой сфере некоторым представителям зодиакального круга. Об этом пишут Belnovosti.

Лев

Льва ждут испытания в личной жизни и семейных отношениях. Не все гладко будет и в отношениях с родственниками - вероятны ссоры и конфликты. Следует не горячиться, а выдохнуть и спокойно разобраться в причинах конфликтов. Вам может понадобиться моральная и финансовая поддержка близких, поэтому держите себя в руках.

Скорпион

Скорпионы в начале марта на своей собственной шкуре смогут испытать все "прелести" чужих интриг. В начале марта может возникнуть ситуация, когда придется делать выбор между собственными интересами и интересами близкого человека. Ищите компромиссы и не давите авторитетом, но помните и о своих интересах.

Козерог

Козерогам следует проверить свой круг общения и фильтровать новые знакомства. Не исключено, что среди них затесался мелкий жулик или авантюрист, который может втянуть вас в неприятную историю. Также в начале марта вероятны проблемы со здоровьем. В этот период возможно обострение заболеваний.

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