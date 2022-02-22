Март принесет немало неприятностей в личной жизни, карьере, финансовой сфере некоторым представителям зодиакального круга. Об этом пишут Belnovosti.
Лев
Льва ждут испытания в личной жизни и семейных отношениях. Не все гладко будет и в отношениях с родственниками - вероятны ссоры и конфликты. Следует не горячиться, а выдохнуть и спокойно разобраться в причинах конфликтов. Вам может понадобиться моральная и финансовая поддержка близких, поэтому держите себя в руках.
Скорпион
Галкин засветил их с Пугачевой детей в гостях у звезды «Москва слезам не верит»: «Лизавета такая смешнючая!»
Ведущая "1+1" Маричка Падалко поразила поступком в прямом эфире: "До слез"
"У мужа случилась беда": Илона Гвоздева поделилась сильными переживаниями
Найдены тела 9-летних мальчиков, которых искали с вечера 20 февраля: детали трагедии на Полтавщине
Ушел из жизни знаменитый российский актер, коллеги безутешны: "Страшно, с кем останемся..."
Скорпионы в начале марта на своей собственной шкуре смогут испытать все "прелести" чужих интриг. В начале марта может возникнуть ситуация, когда придется делать выбор между собственными интересами и интересами близкого человека. Ищите компромиссы и не давите авторитетом, но помните и о своих интересах.
Козерог
Козерогам следует проверить свой круг общения и фильтровать новые знакомства. Не исключено, что среди них затесался мелкий жулик или авантюрист, который может втянуть вас в неприятную историю. Также в начале марта вероятны проблемы со здоровьем. В этот период возможно обострение заболеваний.
Напомним, что три знака Зодиака улучшат свою жизнь весной: кто добьется больших высот.
Как Politeka сообщала, трем знакам Зодиака повезет в середине февраля: для кого период станет особенно удачным.
Также Politeka писала, три знака Зодиака ждут крутые перемены в 2022 году: астролог назвал избранных.