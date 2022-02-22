Сегодня у украинцев есть шанс загадать желание в единственную в этом году зеркальную дату – 22.02.2022, нумерологи рассказали, в чем ее особенность.

22 февраля – единственный день 2022 года, который складывается в зеркальную дату. Его называют «Днем шести двоек». Нумерологи наделяют эту дату мистическими свойствами. Это 22-й лунный день, а кроме того – второй по счету день недели.

Как отмечают нумерологи, двойка – символ гармонии, любви, дружбы и дипломатии. Кроме того, это число символизирует золотую середину.

Таким образом, «День шести двоек» предполагает, что Вселенная будет способствовать планам и важным выборам. Также рекомендуется в этот день больше времени проводить с близкими, мириться с друзьями.

Есть определенный список дел, которым можно посвятить 22.02.2022. Например, в этот день можно составить планы на следующий месяц или даже го. Также стоит определиться с целями на ближайшее время.

В целом в этот день стоит создать вокруг себя атмосферу дружелюбия и взаимопонимания с людьми, сделать что-то приятное для самого себя или попробовать наладить отношения с людьми, с которыми до этого потеряли связь.

Также дата 22.02.2022 как нельзя лучше подходит для загадывания желаний. Идеальным временем для этого станет: 22:22. При загадывании желания стоит думать о мечте так, будто она уже сбылась, и использовать формулировки в настоящем времени. Энергетика зеркальной даты как нельзя лучше поможет привлечь к себе счастье.

Напомним, три знака Зодиака ждут трудные времена, прогноз на март.

Как сообщала Politeka, астролог Влад Росс предупредил об очень опасном периоде.

Также Politeka писала, что астрологи назвали главные задачи знаков Зодиака в 2022 году.