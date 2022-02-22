Днем 22 февраля около военкомата Соломенского района в Киеве выстроилась большая очередь из украинцев разного возраста. По словам дежурного, происходит "мобилизация в связи с войной".
Об этом на странице в Facebook сообщила киевлянка Людмила Янкина.
"Ситуация под военкоматом. Людей очень много. Слова дежурного "мобилизация в связи с войной", – написала женщина.
Под военным комиссариатом Соломенского района собралось около сотни мужчин всех возрастов. Большинство – среднего возраста, готовых идти защищать и воевать за волю Украины. Впрочем, на видео видно и молодежь, которой тоже небезразлична судьба страны.
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Стоит отметить, что украинцы в социальных сетях запустили флешмоб "я остаюсь дома". Кроме того, они активно принимают участие в тренировках на случай, если придется встать на защиту своей страны. Согласно опросу, защищать свои земли с оружием в руках в случае военной агрессии со стороны России готовы почти половина украинцев.
Напомним, Путин приказал ввести российские войска в Украину.
Как сообщала Politeka, Путин решил признать "независимость" ОРДЛО, срочное заявление Кремля.
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