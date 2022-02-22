Активно принимают участие в тренировках на случай, если придется встать на защиту своей страны. Согласно опросу, защищать свои земли с оружием в руках в случае военной агрессии многие готовы.

Днем 22 февраля около военкомата Соломенского района в Киеве выстроилась большая очередь из украинцев разного возраста. По словам дежурного, происходит "мобилизация в связи с войной".

Об этом на странице в Facebook сообщила киевлянка Людмила Янкина.

"Ситуация под военкоматом. Людей очень много. Слова дежурного "мобилизация в связи с войной", – написала женщина.

Под военным комиссариатом Соломенского района собралось около сотни мужчин всех возрастов. Большинство – среднего возраста, готовых идти защищать и воевать за волю Украины. Впрочем, на видео видно и молодежь, которой тоже небезразлична судьба страны.

Стоит отметить, что украинцы в социальных сетях запустили флешмоб "я остаюсь дома". Кроме того, они активно принимают участие в тренировках на случай, если придется встать на защиту своей страны. Согласно опросу, защищать свои земли с оружием в руках в случае военной агрессии со стороны России готовы почти половина украинцев.

Напомним, Путин приказал ввести российские войска в Украину.

Как сообщала Politeka, Путин решил признать "независимость" ОРДЛО, срочное заявление Кремля.

Также Politeka писала, что глава Минобороны Резников заявил о разрушенных планах РФ относительно Украины.