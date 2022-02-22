Лошадь Пржевальского появилась в Чернобыльской заповедной зоне более 15 лет назад. Тогда в качестве эксперимента привезли 36 животных, а к 2008 году их популяция удвоилась.

В Чернобыльском заповеднике в камеру фотоловушек попали животные, которые более полувека назад исчезли из дикой природы, но нашли свое пристанище в нашей зоне отчуждения.

Снимок показали на официальной странице заповедника в Facebook.

На снимке показали лошадей Пржевальского, а вернее, их потомство, которое наслаждается потеплением.

"Мы знаем, что вы любите лошадей Пржевальского. Но их малыши, будто игрушечные лошадки – милота зашкаливает. Кадр из фотоловушки", - подписали милое фото.

Лошадь Пржевальского появилась в Чернобыльской заповедной зоне более 15 лет назад. Тогда в качестве эксперимента привезли 36 животных, а к 2008 году их популяция удвоилась. Уже в 2018 году поголовье лошадей тут составляло 110 особей.

Пользователи сети залюбовались милыми животными и оставили множество комплиментов: "Как приятно, что жизнь продолжается", "Гарнюни, аж чмокнуть хочется!", "Красавцы!!!Украшение Чернобыльского заповедника", "Красунчики, природа берет свое".

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