Как пишет Politeka.net, Украина шестой день отбивается от наступления российских оккупационных войск. Потап записал новое обращение у себя на страничке, назвав Владимира Путина террористом номер один в мире.
"Путин, ты не просто *****, ты террорист номер один. И ты предстанешь перед Гаагой. Слава Украине. Мы победим. Чувствуете??? Это **** уже в предсмертной агонии", - написал Потап.
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