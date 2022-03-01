Алексей Потапенко (Потап) рассказал, кто такой Владимир Путин и что теперь его ждет.

Как пишет Politeka.net, Украина шестой день отбивается от наступления российских оккупационных войск. Потап записал новое обращение у себя на страничке, назвав Владимира Путина террористом номер один в мире.

"Путин, ты не просто *****, ты террорист номер один. И ты предстанешь перед Гаагой. Слава Украине. Мы победим. Чувствуете??? Это **** уже в предсмертной агонии", - написал Потап.

Напомним, российские войска обстреляли телевышку в Киеве: фото и подробности

Также Politeka сообщала, что глава МВД Денис Монастирский предостерег украинцев

А еще Politeka писала, что на Сумщине провели обмен пленными по зеленому коридору: русский офицер за пять украинцев