Моше Реувен Асман подчеркнул, что в такое время молчание равносильно соучастию в преступлениях российской армии.

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман обратился к гражданам России, после обстрела армии РФ Бабиного Яра. Он призвал россиян закончить войну в Украине и не верить кремлевской пропаганде.

Видео с его обращением появилось в Facebook-аккаунте Реувена Асмана.

"Я обращаюсь к раввинам России, к евреям, к русским – люди, остановите войну. Не смотрите, что вам говорят по телевидению, вам врут, здесь происходят военные преступления", – заявил он.

Моше Реувен Асман также рассказал об обстреле Бабьего Яра в Киеве, который произошел 1 марта.

"Три ракеты попало туда. Это символично, где лежат тысячи ни в чем не повинных женщин, стариков и детей. Мне звонят со всего мира. Наши волонтеры работают по всему Киеву и области. Я не поехал и не брошу своей общины, и я горд, что мне выпала честь спасать людей и быть на стороне света, а не на стороне тех, кто убивает", — сказал он.

Моше Реувен Асман подчеркнул, что в такое время молчание равносильно соучастию в преступлениях российской армии.

"Люди, проснитесь, я вас прошу. И на Торе вам говорю – проснитесь!.. Я знаю и верю, что если мы все вместе пойдем за светом, то немножко света прогонит много тьмы. Благословляю вас, неравнодушные люди", – сказал Моше Реувен Асман.

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