В условия войны наибольшие шансы остаться в живых у гражданского населения – это быть в многоквартирном панельном доме

В условия войны наибольшие шансы остаться в живых у гражданского населения – это быть в многоквартирном панельном доме 5..9 этажей. Такие дома имеют внутри металлический каркас и почти никогда не разваливаются, максимум может отвалится наружная плита. Об этом рассказал Геннадий Охримчук для издания "Хвыля".

Самое важное из того, что вы должны при этом знать.

1.Укрываться нужно за двумя несущими стенами – правило двух стен. Одна принимает удар, вторая гасит осколки.

2.Первый этаж опасен. Особенно во время уличных боев. Лучше переместиться к кому-то выше желательно третьего этажа.

3.Верхний этаж опасен – может прилететь сверху.

4.Жилой модуль, в котором вы будете проводить большую часть времени нужно обустроить в коридоре. По квартире ходить только в случае острой необходимости.

5.При воздушной тревоге перемещайтесь в тамбур или внутренний коридор. Это самая надежная защита.

6.Подвалы или неприспособленные для пережидания воздушной тревоги помещения лучше не использовать. Там вы можете оказаться в ловушке.

7.В бомбоубежище должна быть автономная подача воздуха, воды и несколько разных выходов. Если этого нет, то это ловушка и потенциальная братская могила.

8.Ну и не снимайте видео из окон. Если в вас попадет снаряд, ценность такого видео будет равна нулю.

9.Берегите заряд телефона, постоянно его заряжайте. Если вы не один, а семья или группа – пользуйтесь только одним телефоном. Заряды других телефонов берегите. Важные номера телефонов выпишите на бумажку (и не одну).

И еще! Внутренние двери лучше снять с петель.

Двери со стеклами и/или двери шкафов-купе лучше также снять с петель, положить на пол и накрыть одеялом.

Берегите себя! Все будет Украина!

Напомним, ВСУ перехватили секретне документы оккупантов, чем важны новые данные: "Конечной целью этих сил было...".

Как сообщала Politeka, Украинцы помогли ВСУ уничтожить колонны техники оккупантов: "Вместе у нас хорошо получается".

Также Politeka писала, что Украинцев предупредили о новом фейке России: "Почти невозможно отличить от реальных".