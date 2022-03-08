Украинские военные поздравили женщин с международным женским днем 8 марта. Воины поблагодарили за поддержку и пообещали мирное небо над головой каждой украинке. Видео с поздравлением появилось в сети.
"Мирного неба над головой и желаю, чтобы вы всегда оставались с нами и поддерживали нас, как и сейчас. Мира и согласия. Спасибо вам за ваши молитвы, поддержку и веру, с вашими молитвами мы становимся сильнее. Мирное небо мы вам обеспечим в ближайшее время", - подчеркнули украинские защитники.
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