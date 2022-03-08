Наши защитники пообещали как можно скорее обеспечить мирное небо над Украиной.

Украинские военные поздравили женщин с международным женским днем 8 марта. Воины поблагодарили за поддержку и пообещали мирное небо над головой каждой украинке. Видео с поздравлением появилось в сети.

"Мирного неба над головой и желаю, чтобы вы всегда оставались с нами и поддерживали нас, как и сейчас. Мира и согласия. Спасибо вам за ваши молитвы, поддержку и веру, с вашими молитвами мы становимся сильнее. Мирное небо мы вам обеспечим в ближайшее время", - подчеркнули украинские защитники.

Напомним, если исчезнет мобильная связь: чем пользоваться населению и что делать в первую очередь.

Как сообщала Politeka, полиция просит сообщать о подозрительных людях.

Также Politeka писала, патриотические открытки с 8 марта для украинских женщин.