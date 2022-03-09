Сергей Ребров также не скрывает, что тоже собирается драться и возьмет в руки оружие

Украинский тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров заявил, что сразу же по окончанию сезона в ОАЭ он вернется в Украину и будет защищать свою Родину с оружием в руках. Тем более в Киеве сейчас его родители. Цитирует Реброва издание Independent.ie.

Ребров отметил, что не может сейчас думать о футболе. Все его мысли о защите Украины и родных, которые остались в Киеве.

"Я очень горжусь людьми, солдатами, которые пытаются ее спасти. Мы на правильной стороне, но мы должны бороться за свою свободу. У меня здесь есть работа. Но только мой сезон закончится, я вернусь домой, к своим людям", – сказал тренер.

Ребров также не скрывает, что тоже собирается драться и возьмет в руки оружие. Украинец уверен, что мы выживем и победим, потому что другого варианта у нас нет.

"Путин хочет только оккупировать нашу страну, компромиссы ему не интересны. Но мы будем бороться за свой народ до конца. Мы хотим решать свою судьбу сами, а не позволять другим людям управлять Украиной или указывать, что делать в будущем", – подчеркнул Ребров.

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