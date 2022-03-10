Российские военные не ожидали того, что ждало их в Украине.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что Афганистан и Чечня для российский военных уже кажется «цветочками» по сравнению в тем, как их встретили в Украине. Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону.

Геращенко отметил, что в сети выложено около четырех десятков разговоров пленных российских оккупантов с близкими, где они рассказывают, как занимаются мародерством, как забирают телевизоры и шубы.

«И все это насколько мерзко... И как они боятся смерти, как они плачут в трубку своим мамам… Как их жены спрашивают: "А что же делать, чтобы вас оттуда вытащить?" Еще раз подчеркну: Афганистан и Чечня для них – просто цветочки. Вот сейчас они поняли, что это такое, когда на самом деле дают сдачи», – сказал советник министра МВД.

Также Геращенко назвал «универсальный способ достучаться до русских.

«У нас всегда будет универсальный способ достучатся до русских – это похоронки. Они уже приходят тысячами. По оценкам Генерального штаба на сегодня уже убито больше 12 тысяч русских оккупантов солдат. Напомню,что за две чеченских кампании, это 13 лет суммарно войн погибло 11,5 тысяч русских», - сказал советник министра МВД Украины.

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