Стал известен феномен Чернобаевки, где украинские военные семь раз в результате авиаударов уничтожали военную технику и личный состав противника.

О нем рассказал советник Офиса Президента Алексей Арестович сказал в эфире информационного телемарафона.

"Они накопили огромную группировку из Крыма на том направлении – там, где Николаев, Одесса. Им желательно, но недостижимо, двигаться через два моста – антоновский мост и мост в Новой Каховке", – отметил он.

По словам Арестовича, там получается очень узкий проход, но оккупантов "огромное количество", и продвигаться вглубь Украины они могут лишь "капиллярным путем".

"И как не прячься в открытой степи, все равно мы находим их чаще, чем им хотелось бы", – добавил он.

Также Арестович отметил, что на Херсонщине, на аэродроме в Чернобаевке российские захватчики накапливают вертолетную группировку.

"А вертолет только в кино может садиться, где хочешь, летать, где хочешь. Нужна вертолетная топографическая привязка и аэродромное обеспечение, поэтому они вынуждены выбирать аэродром. Они играют в "пятнашки", пытаются передвигаться, чтобы не стоять в одном месте, но не могут его не использовать. Там сложился такой узел, и на этот узел прилетают и еще будут прилетать", – пояснил он.

Напомним, Арестович пояснил, в каких границах должна быть признана Украина.

Как сообщала Politeka, Арестович рассказал, как помочь оккупированному Херсону и Мариуполю: "Давайте устроим рельсовую войну".

Также Politeka.net писала, как решить вопрос с оккупированными Крымом и Донбассом.