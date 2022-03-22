Стал известен феномен Чернобаевки, где украинские военные семь раз в результате авиаударов уничтожали военную технику и личный состав противника.
О нем рассказал советник Офиса Президента Алексей Арестович сказал в эфире информационного телемарафона.
"Они накопили огромную группировку из Крыма на том направлении – там, где Николаев, Одесса. Им желательно, но недостижимо, двигаться через два моста – антоновский мост и мост в Новой Каховке", – отметил он.
По словам Арестовича, там получается очень узкий проход, но оккупантов "огромное количество", и продвигаться вглубь Украины они могут лишь "капиллярным путем".
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Одиозная российская певица срезала флаг Украины в захваченном оккупантами городе: появилось видео
"Те, кто снимает и выкладывает, заслужили награды рф": Арестович срочно обратился к украинцам
"Враг сдыхает": под Одессой подбит корабль оккупантов, кадры морского боя
"На руках невесты": оборвалась жизнь украинского актера
"И как не прячься в открытой степи, все равно мы находим их чаще, чем им хотелось бы", – добавил он.
"А вертолет только в кино может садиться, где хочешь, летать, где хочешь. Нужна вертолетная топографическая привязка и аэродромное обеспечение, поэтому они вынуждены выбирать аэродром. Они играют в "пятнашки", пытаются передвигаться, чтобы не стоять в одном месте, но не могут его не использовать. Там сложился такой узел, и на этот узел прилетают и еще будут прилетать", – пояснил он.
Напомним, Арестович пояснил, в каких границах должна быть признана Украина.
Как сообщала Politeka, Арестович рассказал, как помочь оккупированному Херсону и Мариуполю: "Давайте устроим рельсовую войну".
Также Politeka.net писала, как решить вопрос с оккупированными Крымом и Донбассом.