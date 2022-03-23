Подразделения вышли перед началом большой войны в зону ООС и еще на марше приняли первые бои. Сейчас защищают Рубежное.

Рубежное Луганской области под защитой воинов ВСУ. Об этом сегодня, 23-го марта, сообщает волонтер Роман Доник в Facebook. Трижды оккупанты отчитались об «освобождении». Трижды солгали.

«Город держится. Город под контролем Украины. Скелет обороны подразделения 4-й бригады оперативного назначения НГУ. Это не секрет, есть официальное уведомление и заявление от бригады.

Подразделения вышли перед началом большой войны в зону ООС и еще на марше приняли первые бои. Сейчас защищают Рубежное. По данным перехватов и пленных, потери врага под Рубежным, как минимум, батальон в живой силе. Технику уже никто не считает.

Штурмы идут каждый день. С 5 утра до темноты. Штурмуют три батальона двух бригад. Но возведена артиллерийская группа при поддержке авиации. Бои идут за каждое строение. Это бригада, которая училась воевать и зачищать именно городские застройки», - сообщается сегодня.

Мы также писали, "русская орда" продолжает наносить беспорядочные удары по гражданским объектам в нашей стране. О том, какие здания на этот раз решили разбомбить "орки", пишут в Telegram-канале Луганской ОВА .

В частности, в Северодонецком районе Луганской области, в городе Рубежное, оккупанты повредили здание интерната для слабовидящих "Хрусталик", горбольницу и 3 школы. Также, погибли 4 человека.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что Горбунов обратился к россиянам, не подбирая слов.

Также ранее мы информировали о том, что Генштаб сообщил об изменениях на фронте.

А до этого наш портал сообщали о том, что оккупанты обстреляли Киев в нескольких районах.