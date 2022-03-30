За каждого трудоустроенного переселенца работодатель будет получать 6500 гривен в месяц. Будут введены и другие решения для поддержания украинцев.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщила народный депутат Елена Шуляк.

По ее словам, механизм уже разработан государством.

Эту сумму будут платить в течение первых двух месяцев с момента трудоустройства. Для этого владельцу бизнеса надо подать заявку в Госслужбу занятости или же зарегистрировать данные работника через портал «Дія».

Считается, что такой механизм будет стимулировать работодателей трудоустраивать переселенцев.

Получать денежную помощь от государства смогут и сами переселенцы. Речь идет о 2 тыс. гривен на взрослого и 3 тыс. гривен на ребенка и человека с инвалидностью.

Деньги будут начисляться в течение военного положения и еще месяц после его отмены.

Для получения этой выплаты необходимо зарегистрироваться как внутренне перемещена лицо: сейчас это можно сделать в территориальных общинах или ЦНАПах. Однако через несколько дней такая возможность появится в "Дії".

Чтобы получить помощь за март, нужно успеть зарегистрироваться до 14 апреля.

Также Шуляк сообщила, что ряд предприятий получил госзаказ на производство продукции в круглосуточном режиме. Такой шаг, как ожидается, увеличит количество рабочих мест в четыре раза, ведь будут открыты дополнительные изменения.

Напомним, ранее Совет Евросоюза одобрил план из 10 пунктов по поддержке украинцев, которые вынужденно выезжают из страны из-за вторжения России.

По данным ООН, из — за российского вторжения 3,9 миллиона украинцев стали беженцами, а еще 6,5 миллиона - вынужденными переселенцами.

Как писала Politeka.net, украинцам бесплатно передадут продукты.

Также Politeka.net передавала, что оккупанты вывозят из домов украинцев даже косметику и обувь.

Добавим, что украинцам рассказали, как получить компенсацию за жилье, которое было разрушено или повреждено российскими захватчиками.