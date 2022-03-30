Відповідна постанова була прийнята Кабінетом Міністрів України.

Всього планується видати не менше 10 мільйонів продуктових наборів. Їх збором займається Міністерство економіки. Набори будуть направлятися в обласні військові адміністрації після того, як вони відправлять відповідні заявки в Мінекономіки. У заявках має бути зазначено, який обсяг наборів потрібно, а також, куди їх потрібно доставити.

Порядком видачі продуктів, а також організацією їх роздачі займатимуться обласні військові адміністрації.

На такі набори зможуть розраховувати жителі наступних областей:

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  • Чернігівський,
  • Сумський,
  • Харківський,
  • Херсонський,
  • Миколаївський,
  • Запорізький,
  • Донецький,
  • Луганська,
  • Київський,
  • Житомирський,
  • Одеський,
  • Дніпропетровський,
  • Волинський,
  • місто Київ.

Раніше стало відомо зміст одного такого продуктового набору. Так, на одну людину в місяць планують виділяти:

  • зерно (пшениця та/або кукурудза) для хліба, борошна – 12,14 кг;
  • крупи, рис; зерно для круп у перерахунку на еквівалент крупи-2 кг;
  • макаронні вироби – 1 кг;
  • олія соняшникова – 1 кг;
  • м'ясні, рибні, бобові консерви-2,5 кг;
  • цукор – 1 кг;
  • молоко або його замінник – згущене молоко, сухе молоко в перерахунку на еквівалент цільного молока) - 5 кг;
  • хлібобулочні та кондитерські вироби (печиво, сухарі, хлібці, бублики, пряники) – 1 кг;
  • чай, кава - 200 г.

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