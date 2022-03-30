Жителі регіонів, в яких йдуть активні бойові дій, зможуть отримувати безкоштовні продуктові набори від держави.

Відповідна постанова була прийнята Кабінетом Міністрів України.

Всього планується видати не менше 10 мільйонів продуктових наборів. Їх збором займається Міністерство економіки. Набори будуть направлятися в обласні військові адміністрації після того, як вони відправлять відповідні заявки в Мінекономіки. У заявках має бути зазначено, який обсяг наборів потрібно, а також, куди їх потрібно доставити.

Порядком видачі продуктів, а також організацією їх роздачі займатимуться обласні військові адміністрації.

На такі набори зможуть розраховувати жителі наступних областей:

Чернігівський,

Сумський,

Харківський,

Херсонський,

Миколаївський,

Запорізький,

Донецький,

Луганська,

Київський,

Житомирський,

Одеський,

Дніпропетровський,

Волинський,

місто Київ.

Раніше стало відомо зміст одного такого продуктового набору. Так, на одну людину в місяць планують виділяти:

зерно (пшениця та/або кукурудза) для хліба, борошна – 12,14 кг;

крупи, рис; зерно для круп у перерахунку на еквівалент крупи-2 кг;

макаронні вироби – 1 кг;

олія соняшникова – 1 кг;

м'ясні, рибні, бобові консерви-2,5 кг;

цукор – 1 кг;

молоко або його замінник – згущене молоко, сухе молоко в перерахунку на еквівалент цільного молока) - 5 кг;

хлібобулочні та кондитерські вироби (печиво, сухарі, хлібці, бублики, пряники) – 1 кг;

чай, кава - 200 г.

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