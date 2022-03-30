Відповідна постанова була прийнята Кабінетом Міністрів України.
Всього планується видати не менше 10 мільйонів продуктових наборів. Їх збором займається Міністерство економіки. Набори будуть направлятися в обласні військові адміністрації після того, як вони відправлять відповідні заявки в Мінекономіки. У заявках має бути зазначено, який обсяг наборів потрібно, а також, куди їх потрібно доставити.
Порядком видачі продуктів, а також організацією їх роздачі займатимуться обласні військові адміністрації.
На такі набори зможуть розраховувати жителі наступних областей:
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- Чернігівський,
- Сумський,
- Харківський,
- Херсонський,
- Миколаївський,
- Запорізький,
- Донецький,
- Луганська,
- Київський,
- Житомирський,
- Одеський,
- Дніпропетровський,
- Волинський,
- місто Київ.
Раніше стало відомо зміст одного такого продуктового набору. Так, на одну людину в місяць планують виділяти:
- зерно (пшениця та/або кукурудза) для хліба, борошна – 12,14 кг;
- крупи, рис; зерно для круп у перерахунку на еквівалент крупи-2 кг;
- макаронні вироби – 1 кг;
- олія соняшникова – 1 кг;
- м'ясні, рибні, бобові консерви-2,5 кг;
- цукор – 1 кг;
- молоко або його замінник – згущене молоко, сухе молоко в перерахунку на еквівалент цільного молока) - 5 кг;
- хлібобулочні та кондитерські вироби (печиво, сухарі, хлібці, бублики, пряники) – 1 кг;
- чай, кава - 200 г.
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