Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
Так, за його словами, українці можуть подати заявку, якщо у них пошкоджено: приватні будинки (садибні, дачні та садові), квартири, інші житлові приміщення (на які зареєстровано окреме право власності, а не в складі будинку).
Як це зробити: Оновити застосунок до останньої версії, потім зайти у Дію та натиснути Послуги, потім натиснути «Повідомлення про пошкоджене майно» після цього треба вказати всю необхідну інформацію
«Після заповнення форми та її реєстрації можете завантажити заяву в PDF або отримати на електронну пошту. Далі очікуйте на інформацію про початок процедури оцінки та компенсації, що будуть визначені урядом найближчим часом», - пояснив Федоров.
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Додамо, що через масштабне вторгнення Росії Україна вже втратила понад $1 трильйон, падіння ВВП становить 35%.
Такі цифри озвучив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, підкресливши, що збитки, розраховані непрямим способом, з урахуванням втрат у наступні роки.
За його словами, перша його складова — прямі інфраструктурні збитки. «Це те, що ми втратили внаслідок прямого руйнування — мости, дороги, житло, будівлі», - пояснив Шмигаль.
Але ці цифри щодня продовжують стрімко зростати.
«Зараз наша оцінка — близько $120 млрд. Якщо з урахуванням військової інфраструктури та інших цивільних витрат, то понад $270 млрд», — пояснив Шмигаль.
Нагадаємо, бліцкриг провалився, окупанти переходять до плану "Б".
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