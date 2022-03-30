Відтепер у застосунку "Дія" можна подати заявку про пошкоджене житло під час повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Так, за його словами, українці можуть подати заявку, якщо у них пошкоджено: приватні будинки (садибні, дачні та садові), квартири, інші житлові приміщення (на які зареєстровано окреме право власності, а не в складі будинку).

Як це зробити: Оновити застосунок до останньої версії, потім зайти у Дію та натиснути Послуги, потім натиснути «Повідомлення про пошкоджене майно» після цього треба вказати всю необхідну інформацію

«Після заповнення форми та її реєстрації можете завантажити заяву в PDF або отримати на електронну пошту. Далі очікуйте на інформацію про початок процедури оцінки та компенсації, що будуть визначені урядом найближчим часом», - пояснив Федоров.

Додамо, що через масштабне вторгнення Росії Україна вже втратила понад $1 трильйон, падіння ВВП становить 35%.

Такі цифри озвучив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, підкресливши, що збитки, розраховані непрямим способом, з урахуванням втрат у наступні роки.

За його словами, перша його складова — прямі інфраструктурні збитки. «Це те, що ми втратили внаслідок прямого руйнування — мости, дороги, житло, будівлі», - пояснив Шмигаль.

Але ці цифри щодня продовжують стрімко зростати.

«Зараз наша оцінка — близько $120 млрд. Якщо з урахуванням військової інфраструктури та інших цивільних витрат, то понад $270 млрд», — пояснив Шмигаль.

Нагадаємо, бліцкриг провалився, окупанти переходять до плану "Б".

Також Politeka.net писала, що Британія покарала російського бізнесмена за зв'язки з президентом-агресором.

Крім того Politeka.net повідомляла, що персонал і пацієнтів українського пологового будинку насильно вивезли до рф