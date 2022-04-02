Ночь в Чернигове и Черниговщине была тихой: не было обстрелов, нет новых поражений и повреждений. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

«Оккупанты уходят из Черниговщины. Сейчас мы должны все сгруппироваться и начать активное жизнедеятельность пострадавших городов. В первую очередь это касается Чернигова, ведь он больше всего пострадал. Не забываем, что в стране война и ракетные и авиаобстрелы возможны, в том числе и по Черниговской области, поэтому, пожалуйста, следите за сообщениями» - обращается Чаус к жителям.

Также он выразил благодарность команде Сбербанка и команде Укрпочты, они обеспечили Черниговскую область средствами для выплаты пенсий и вообще наличными.

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«Я не могу сейчас рассказать как это происходило, но мы доехали почти везде и благодаря вам.Не расслабляемся! К работе! А почтамт, который за моей спиной, мы обязательно отстроим и сделаем его гораздо лучше».

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Все общины работают над возобновлением жизнедеятельности городов. ВСУ работают над разминированием тех участков, где находился враг и, соответственно, зачисткой.

«Обращаюсь ко всем жителям области, возможны авиационные и ракетные удары, враг может действовать любым способом. Нам еще рано расслабляться, поэтому при сигналах тревоги, пожалуйста, следуйте в укрытия, война еще не закончена», - также говорил ранее Чаус.

Напомним, по окрестностям Кривого Рога нанесли удар из РСЗО.

Как сообщала Politeka, глава Днепропетровского облсовета рассказал о ситуации в регионе.

Также Politeka писала, Днепропетровщина попрощалась со своим Героем.