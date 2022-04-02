Украинский ведущий и журналист Дмитрий Комаров в передовой группе отправился в освобожденный от российских оккупантов город Буча.

Известный телеведущий Дмитрий Комаров обнародовал видео из только что освобожденной Бучи в Киевской области. Видео было опубликовано на официальной странице познавательной программы «Мир наизнанку».

Он показал, как рашисты устроили себе командный пункт прямо под многоэтажкой и рассказал, что здесь заминировали все вокруг, даже детские площадки.

«Когда ехали, видели невероятное количество мертвых мирных жителей на дорогах: молодые, пожилые. Видно, что люди ехали на велосипеде, происходила детонация и они навсегда остались на улицах родного города. Очень много тел. Это боль, это слезы», – рассказал Комаров.

Дмитрий Комаров также добавил, что получая гуманнитарку люди плачут, когда видят хлеб, ведь месяц его негде было не достать.

Напомним, найдено тело известного фотожурналиста, исчезнувшего под Киевом.

Как сообщала Politeka, в Киеве назвали районы, напичканные взрывоопасными предметами.

Также Politeka писала о том, что в освобожденной Буче нашли тела замученных оккупантами мирных жителей.