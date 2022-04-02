Известный телеведущий Дмитрий Комаров обнародовал видео из только что освобожденной Бучи в Киевской области. Видео было опубликовано на официальной странице познавательной программы «Мир наизнанку».

Он показал, как рашисты устроили себе командный пункт прямо под многоэтажкой и рассказал, что здесь заминировали все вокруг, даже детские площадки.

«Когда ехали, видели невероятное количество мертвых мирных жителей на дорогах: молодые, пожилые. Видно, что люди ехали на велосипеде, происходила детонация и они навсегда остались на улицах родного города. Очень много тел. Это боль, это слезы», – рассказал Комаров.

Дмитрий Комаров также добавил, что получая гуманнитарку люди плачут, когда видят хлеб, ведь месяц его негде было не достать.

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Напомним, найдено тело известного фотожурналиста, исчезнувшего под Киевом.

Как сообщала Politeka, в Киеве назвали районы, напичканные взрывоопасными предметами.

Также Politeka писала о том, что в освобожденной Буче нашли тела замученных оккупантами мирных жителей.