Известный телеведущий Дмитрий Комаров обнародовал видео из только что освобожденной Бучи в Киевской области. Видео было опубликовано на официальной странице познавательной программы «Мир наизнанку».
Он показал, как рашисты устроили себе командный пункт прямо под многоэтажкой и рассказал, что здесь заминировали все вокруг, даже детские площадки.
«Когда ехали, видели невероятное количество мертвых мирных жителей на дорогах: молодые, пожилые. Видно, что люди ехали на велосипеде, происходила детонация и они навсегда остались на улицах родного города. Очень много тел. Это боль, это слезы», – рассказал Комаров.
Дмитрий Комаров также добавил, что получая гуманнитарку люди плачут, когда видят хлеб, ведь месяц его негде было не достать.
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Напомним, найдено тело известного фотожурналиста, исчезнувшего под Киевом.
Как сообщала Politeka, в Киеве назвали районы, напичканные взрывоопасными предметами.
Также Politeka писала о том, что в освобожденной Буче нашли тела замученных оккупантами мирных жителей.