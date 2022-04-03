«Наши – герои, а эти – скоты!», – так в Черниговской области местные жители встретили украинских военных, которые освободили захваченные российскими оккупантами территории.

Местные жители рассказали, что оккупанты вели обстрел по их домам и неделями заставляли сидеть в подвалах вместе с маленькими детьми.

"Это сволочи, которым вообще нет прощения. Они стреляли по малолетним детям. Мы никому неичего не должны были. Мы свободные люди! Мы хотели жить так, как мы хотели - мы сюда их не звали! Я ходила по селу, встречала их и говорила в лицо: "Вы ничтожества и скоты, которых хоронят в траншее и там ваше место". Я никому не желала смерти, но они это заслужили", - говорит жительница.

По ее словам, они ломали все, что только можно. Даже плазму взяли и кинули в БТР.

Напомним, в руки бойцов ВСУ попал ценный трофей.

Кроме того Politeka.net сообщала, что в Луганской области разгромили кадыровцев.

Добавим, что США ввели новые жесткие санкции против РФ и Беларуси.