Об этом, как пишет Politeka.net сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

«Спасайте свои жизни!» - призвал Гайдай жителей.

Сегодня, 8 апреля, «гуманитарных коридоров» по-прежнему пять – из Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Попасной, Горного общества.

При этом почти все железнодорожное сообщение на Луганщине разрушено.

«У нас остается возможность пускать поезд из Новозолотаровки на вокзалы Донбасса. Но и в соседней области россияне дважды за последнюю неделю целили по рельсам. К счастью, оба раза удалось быстро отремонтироваться. Однако, может наступить мгновение, когда не удастся. А автобусами многие люди за день не вывезешь. Спасайте свои жизни – мы каждый день вывозим людей. Не всегда удается, как вчера из Попасной и Горного. Но попытаемся спасти их сегодня – еще и еще. Лисичане, северодончане – собирайте самые необходимые вещи и эвакуируйтесь. Жизнь намного дороже телевизора или шкафа. Не медлите – автобусы вас ждут в местах сборов», - призвал Гайдай местных жителей.

Ранее Гайдай сообщил, что ситуация в области уже критическая. Враг готовит прорыв либо между Рубежным и Попасной, либо со Счастья по дороге в Северодонецк.

Обстрелы усилились, а ночные атаки стали постоянными.

«Принудительно эвакуировать мы не можем. Поэтому настоятельно прошу - не затягивайте! Ситуация уже критическая!», - пояснял Гайдай, заверив, что силы ВСУ готовят оркам «гостеприимную» встречу.

Напомним, ранее мэр Днепра призвал эвакуировать из города женщин, детей и пожилых людей.

Также Politeka.net сообщала, что российские войска продвинулись дальше к югу от Изюма.

Кроме того сообщалось, что в Беларуси проводится набор "добровольцев" для формирования новіх подразделений ЧВК.