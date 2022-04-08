Об этом, как пишет Politeka.net сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
«Спасайте свои жизни!» - призвал Гайдай жителей.
Сегодня, 8 апреля, «гуманитарных коридоров» по-прежнему пять – из Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Попасной, Горного общества.
При этом почти все железнодорожное сообщение на Луганщине разрушено.
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«У нас остается возможность пускать поезд из Новозолотаровки на вокзалы Донбасса. Но и в соседней области россияне дважды за последнюю неделю целили по рельсам. К счастью, оба раза удалось быстро отремонтироваться. Однако, может наступить мгновение, когда не удастся. А автобусами многие люди за день не вывезешь. Спасайте свои жизни – мы каждый день вывозим людей. Не всегда удается, как вчера из Попасной и Горного. Но попытаемся спасти их сегодня – еще и еще. Лисичане, северодончане – собирайте самые необходимые вещи и эвакуируйтесь. Жизнь намного дороже телевизора или шкафа. Не медлите – автобусы вас ждут в местах сборов», - призвал Гайдай местных жителей.
Ранее Гайдай сообщил, что ситуация в области уже критическая. Враг готовит прорыв либо между Рубежным и Попасной, либо со Счастья по дороге в Северодонецк.
Обстрелы усилились, а ночные атаки стали постоянными.
«Принудительно эвакуировать мы не можем. Поэтому настоятельно прошу - не затягивайте! Ситуация уже критическая!», - пояснял Гайдай, заверив, что силы ВСУ готовят оркам «гостеприимную» встречу.
Напомним, ранее мэр Днепра призвал эвакуировать из города женщин, детей и пожилых людей.
Также Politeka.net сообщала, что российские войска продвинулись дальше к югу от Изюма.
Кроме того сообщалось, что в Беларуси проводится набор "добровольцев" для формирования новіх подразделений ЧВК.