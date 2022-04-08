После жестокой атаки оккупантов по мирным жителям, которые эвакуировались в Краматорске и были на вокзале, в городе настоящая паника. Краматорские больницы не справляются с количество раненых, которые поступают с вокзала после ракетного удара. Об этом сообщает мэр Краматорска Александр Гончаренко.
"Много людей тяжелых, без рук, ног. Их оперируют 30-40 хирургов одновременно", – заявил мэр.
Гончаренко добавляет, что обломки ракеты нашли за 40 м от эпицентра удара, что свидетельствует о ее высокой мощности. На вокзале во время удара было четыре тысячи мирных граждан, которые хотели выехать из города.
В результате ракетных обстрелов вокзала в Краматорске погибли 39 человек, из них четверо – дети. Об этом также сообщил спикер СБУ Дехтяренко.
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«Полиция и спасатели, работающие на месте, сообщают о десятках погибших и раненых людей. Во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, ведь происходит эвакуация жителей Донбасса в более безопасные области Украины. Рашисты хорошо знали, куда целятся и чего хотят: они хотят посеять панику и страх, хотят взять в заложники как можно больше мирных людей», - заявил Кириленко.
Напомним, оккупанты ударили по вокзалу, с которого эвакуируют жителей Донбасса, фото.
Как сообщала Politeka, оккупанты "передумали" наступать на большинстве направлений.
Также Politeka писала, что пропагандисты в панике уже бегут из России.