Гончаренко добавляет, что обломки ракеты нашли за 40 м от эпицентра удара, что свидетельствует о ее высокой мощности.

После жестокой атаки оккупантов по мирным жителям, которые эвакуировались в Краматорске и были на вокзале, в городе настоящая паника. Краматорские больницы не справляются с количество раненых, которые поступают с вокзала после ракетного удара. Об этом сообщает мэр Краматорска Александр Гончаренко.

"Много людей тяжелых, без рук, ног. Их оперируют 30-40 хирургов одновременно", – заявил мэр.

Гончаренко добавляет, что обломки ракеты нашли за 40 м от эпицентра удара, что свидетельствует о ее высокой мощности. На вокзале во время удара было четыре тысячи мирных граждан, которые хотели выехать из города.

В результате ракетных обстрелов вокзала в Краматорске погибли 39 человек, из них четверо – дети. Об этом также сообщил спикер СБУ Дехтяренко.

Сегодня утром стало известно, что по железнодорожному вокзалу Краматорска ударили кассетным "Искандером". О трагедии сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.