Миф о том, что русские своих не покидают, окончательно разрушен.

В Ольховке Харьковского района бойцы 92 бригады нашли яму с трупами российских военных. Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

"Миф о том, что русские своих не покидают, окончательно разрушен. При зачистке н. п. Ольховка, что под Харьковом, бойцами 92 омбр обнаружена братская могила оккупантов», - говорится в сообщении.

Напомним, 30 марта воинами 92-й механизированной бригады ВСУ и добровольческими отрядами под Харьковом были уничтожены две батальонные тактические группы 138-й мотострелковой бригады и сводная батальйонна тактическая группа 59-го танкового полка ВС рф. Захвачены их штабы и вся документация. Более 60 военнослужащих этих частей сдались в плен.

Отметим, по данным Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 9 апреля потери оккупантов составили примерно 19100 человек.

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