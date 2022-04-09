В Ольховке Харьковского района бойцы 92 бригады нашли яму с трупами российских военных. Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
"Миф о том, что русские своих не покидают, окончательно разрушен. При зачистке н. п. Ольховка, что под Харьковом, бойцами 92 омбр обнаружена братская могила оккупантов», - говорится в сообщении.
Напомним, 30 марта воинами 92-й механизированной бригады ВСУ и добровольческими отрядами под Харьковом были уничтожены две батальонные тактические группы 138-й мотострелковой бригады и сводная батальйонна тактическая группа 59-го танкового полка ВС рф. Захвачены их штабы и вся документация. Более 60 военнослужащих этих частей сдались в плен.
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Отметим, по данным Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 9 апреля потери оккупантов составили примерно 19100 человек.
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