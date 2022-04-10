Встреча с ВСУ для многих оккупантов стала роковой, поэтому женщины хотят вернуть домой своих родных, которые пока живы.

Матери российских оккупантов начали «штурмовать» военкоматы в рф. Они хотят во что бы то ни стало забрать своих сыновей с войны в Украине, не жалея ни денег, ни связей среди военного руководства рф, сообщает СБУ.

В частности об этом говорится в перехваченной разговоре солдата 36-ой отдельной мотострелковой бригады рф с дислокацией в Долге, что в Забайкальском крае.

Это военное формирование "отличилось" тем, что еще в 2015 году под видом "донецких сепаратистов" воевало против Украины. Поэтому теперь их бросили под Киев, как опытных головорезов. Но эта встреча с ВСУ для многих из них стала роковой.

Мать говорит своему сыну, что договорилась с командованием, чтобы его вернули на место дислокации. Советует ему не надеяться, что их скоро выведут: «...не будут выводить, сейчас будете обратно сюда заходит. Это все еще не прекратится, вывозят технику, везут... народ туда. Кто погибший, заменяют вот этими остатками».

А для убедительности перечисляет, у скольких знакомых женщин уже погибли мужчины.

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