Многие жители Рубежного из центральных районов города выехать просто не успели – теперь они "терпят издевательства кадыровцев".

Оккупанты продолжают накапливать технику под городом Рубежное. В связи с этим глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай призвал украинцев, живущих в области, срочно эвакуироваться – пока есть возможность. Сообщение с призывом чиновник опубликовал на своей странице в Facebook.

По его словам, 13 апреля не удалось согласовать ни одного гуманитарного коридора, так как российские войска нарушают "режим тишины".

"Эвакуируйтесь, пока мы можем вас забрать! Россияне накапливают технику под Рубежным и в других местах. С каждым днем ​​напряжение растет – напряжение ценой в тысячи жизней мирного населения. Времени на промедление уже нет – автобусы стоят в местах сборов", – подчеркнул он.

Гайдай констатировал, что многие жители Рубежного из центральных районов города выехать просто не успели – теперь они "терпят издевательства кадыровцев, хоронят родных и соседей посреди жилого квартала, вынуждены принудительно ехать в россию".

"При первой возможности людей сегодня эвакуируют из Горской общины, Попасной, Лисичанска, Рубежного и Северодонецка. Каждый день выезжают и жители Кременной. Утром уже направляются в безопасные регионы страны 30 человек из этого города", – отметил глава ОВА.

Напомним, на Одесчине мужчина пытался прорваться через границу, а попал в военкомат.

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