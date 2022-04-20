Россия применяет против Украины ракеты, которые получила от нашей страны по условиям Будапештского меморандума. Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович во время национального телемарафона.

По словам Арестовича, таких ракет у России достаточно, чтобы наносить удары до конца войны.

"Они бьют ракетами воздушного базирования, которые в частности Украина передала им по результатам Будапештского меморандума. В этом большая ирония заключается. И таких ракет у них еще сотни. Учитывая, что в ракетном залпе обычно у них 5-12 ракет, не более, мы можем посчитать, сколько ракет у них осталось еще", - рассказал советник главы ОП.

Как известно, Будапештский меморандум - международное соглашение, заключенное 5 декабря 1994 года между Украиной, США, Россией и Великобританией о неядерный статус Украины.

Напомним, под Изюмом оккупанты применили химическое оружие: что произошло с украинскими бойцами

Как сообщала Politeka, в США могут объявить Россию государством-спонсором терроризма: "мы внимательно изучаем закон"

Также Politeka писала, что враг готовит циничную провокацию на Пасху, информация от разведки: "Это их сущность"