Россия привлекает к войне против Украины несовершеннолетних и выпускников пропагандистских "патриотических" организаций ОРДЛО, как "Юность Новороссии". Об этом в Telegram сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
Известно, что так называемый военно-патриотический клуб "Юность Новороссии" с 2 ноября 2014 года работает в городе Молодогвардейск Луганской области. В нем детям с 10 до 18 лет проводят тренировки по строевой, физической подготовке, медицине, истории, тактике.
В "Юности Новороссии" учились более 90 несовершеннолетних, большинство из них – сироты и дети, которые находились в сложных жизненных обстоятельствах.
Известно, что при выполнении боевых задач оккупантов погиб выпускник указанного военного клуба Андрей "Цербер". Похороны парня состоялись 15 апреля.
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Координирует деятельность клуба "Патриотическая ассоциация Донбасса". Председатель последней – Селиванов Алексей Сергеевич, который на временно оккупированной территории Запорожской области возглавляет т.н. "Энергодарское межрайонное управление милиции".
Напомним, силы ВСУ готовятся ударить по Крымскому мосту.
Как сообщала Politeka, в МВД раскрыли, что задумали оккупанты на 27 апреля.
Также Politeka писала, оккупанты накрыли Днепропетровщину из "Ураганов".