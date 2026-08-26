Графіки відключення світла в Харківській області 27 та 28 серпня опубліковано: частина мешканців Пісочинської та Люботинської громад залишаться без електропостачання на кілька годин через планові ремонтні роботи «Харківобленерго».

Графіки відключення світла у Харківській області на 27 та 28 серпня оприлюднено — енергетики попереджають про планові знеструмлення, які триватимуть протягом усього робочого дня.

Про заплановані ремонтні роботи повідомляє Пісочинська громада. За даними АТ «Харківобленерго», 27 серпня електропостачання вимкнуть споживачам за низкою адрес.

Де не буде світла 27 серпня

У селищі Коротич Харківського району відключення триватиме з 08:00 до 17:00. Без електрики залишаться будинки на вулиці Петра Шутки (буд. 3, 48–57, 55А, 59) та у провулку Вишневому (буд. 1/15, 2–46).

У селищі Пісочин з 09:00 до 17:00 знеструмлять споживачів на вулицях Веселій, Зеленій, Піщаній, у в'їзді Веселому та провулках Веселому й Кар'єрному. Повний перелік адрес опубліковано на сайті громади.

У місті Люботин 27 серпня з 09:00 до 17:00 не буде світла за десятками адрес — зокрема на вулицях Миру, Травневій, Скіфській, Чкалова, Дуншовській, Кривій тощо.

Графік на 28 серпня

За інформацією Люботинської громади, 28 серпня з 08:00 до 17:00 електропостачання вимкнуть на частині вулиць міста Люботин, а також у селах Мищенки, Нестеренки, Санжари та селищі Манченки.

Зокрема, у селі Мищенки без світла залишаться мешканці вулиць Вільшанської, Весняної, Вишневої, Космічної, Мирної, Степової, Широкої та інших. У селі Санжари знеструмлення торкнеться вулиць Спортивної, Травневої, Кільцевої, Зернової тощо.

Що варто знати мешканцям

Відключення пов'язані з плановими ремонтними роботами, тож енергетики радять заздалегідь зарядити телефони та павербанки. Точні списки адрес із номерами будинків доступні на офіційних сторінках Пісочинської та Люботинської громад.

Раніше Politeka повідомляла, графіки відключення світла у Харківській області 25 та 26 серпня.