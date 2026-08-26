Графіки відключення світла в Кіровоградській області 27 та 28 серпня опубліковано: планові ремонтні роботи знеструмлять вулиці у Новоукраїнці, Кам'яному Мосту, Новоархангельську, Петровому та Паліївці.

Графіки відключення світла в Кіровоградській області 27 та 28 серпня передбачають планові знеструмлення одразу в кількох громадах. Про це повідомляє Кіровоградобленерго.

Хто залишиться без світла 27 серпня

У четвер, 27 серпня, електроенергію відключатимуть із 8:00 до 17:00. Роботи торкнуться мешканців Новоукраїнки та Кам'яного Мосту.

У Новоукраїнці без світла будуть вулиці П'ятихатська, провулок Середній, Володимира Короленка, Березнева, В'ячеслава Чорновола, Ставкова, Олександра Довженка, Побережна, Софіївська, Левка Лук'яненка, Юрія Чайковського, Миколи Вороного, провулки Короткий і Річний, а також Богдана Хмельницького, Перемоги, Героїв УПА та Тобілевичів.

У Кам'яному Мосту знеструмлять вулиці Березнева, Центральна, Кар'єрна та Шкільна.

Які адреси відключать 28 серпня

У п'ятницю, 28 серпня, графік діятиме з 9:00 до 18:00. Знеструмлення торкнуться Новоархангельська, Петрового та Паліївки.

У Новоархангельську без електропостачання залишаться вулиці В. Т. Жебровського, Пугачова та Лермонтова. У Петровому — Шкільна, провулок Козацький та Інгулецька. У Паліївці — Шкільна, Лесі Українки, П'ятихатка, Покрови та Спортивна.

Що варто знати мешканцям

Енергетики рекомендують заздалегідь зарядити телефони та павербанки, а власникам автономних джерел живлення — перевірити їхню готовність. Час відновлення електропостачання може змінюватися залежно від перебігу капітального ремонту. Уточнити інформацію щодо графіків можна в цілодобовому кол-центрі Кіровоградобленерго за номером 0-800-501-148.

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