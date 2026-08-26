Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 27 серпня по 2 вересня обіцяє короткочасні дощі на початку періоду та подальше потепління: максимум удень сягне +26°, а мінімум становитиме +23°.

негода в Одеській області минулого тижня поступиться місцем спокійнішій погоді, і за новим прогнозом синоптиків Одещину з 27 серпня по 2 вересня чекають короткочасні дощі лише на початку періоду, а максимальна температура повітря вдень підніметься до +26°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури в Одеській області протягом тижня триматимуться в межах від +23° до +26°, а вночі повітря охолоджуватиметься до +18°...+23°.

У четвер, 27 серпня, в Одеській області хмарно з проясненнями, можливі опади. Вдень повітря прогріється до +23°, вночі охолодиться до +20°.

У п’ятницю, 28 серпня, очікується малохмарна погода, синоптики також прогнозують можливі опади. Стовпчики термометрів вдень підніматимуться до +25°, а вночі опускатимуться до +18°.

У суботу, 29 серпня, небо буде малохмарним, без опадів. Це найтепліший день тижня: вдень повітря прогріється до +26°, вночі — до +20°.

У неділю, 30 серпня, хмарність очікується мінлива, опадів не прогнозують. Температура вдень утримається на позначці +25°, вночі — +22°.

У понеділок, 31 серпня, синоптики обіцяють хмарно з проясненнями та відсутність опадів. Вдень +26°, вночі повітря охолодиться до +21°.

У вівторок, 1 вересня, хмарність мінлива, без опадів. Стовпчики термометрів вдень покажуть +26°, а вночі — +23°.

У середу, 2 вересня, завершує тиждень малохмарна погода без опадів. Вдень +26°, вночі +22°.

Отже, найтеплішим днем тижня стане субота, 29 серпня, з максимумом +26°, а найпрохолодніше буде у четвер, 27 серпня, коли вдень не підніметься вище +23°. Перепад температур за тиждень становить лише 3°, тож різких змін погоди не очікується. Опади синоптики прогнозують у четвер, 27 серпня, та в п’ятницю, 28 серпня, решту тижня в Одеській області має бути сухо.

У дні з можливими опадами — 27 та 28 серпня — варто взяти з собою парасольку та бути обережнішими за кермом через мокре дорожнє покриття. У решту тижня, коли встановиться тепла й малохмарна погода з температурою до +26°, комфортно планувати прогулянки та справи на свіжому повітрі, але в найтепліші години краще подбати про захист від сонця.

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