Шакшука — це яйця, томлені у наваристому томатному соусі з часником і овочами, і цей рецепт готується просто в одній сковороді, тож посуду після сніданку буде мінімум.

Рецепт борщу ми вже публікували — а шакшука готується зовсім інакше і займає значно менше часу.

Шакшука — це страва, яка родом із Північної Африки, хоча зараз її готують по всьому Середземномор'ю та на Близькому Сході. У перекладі слово означає «мішанина», і по суті це яйця, томлені у густому томатному соусі з цибулею, часником та зеленню. Страву можна подавати не тільки на сніданок, а й на обід чи вечерю — вона однаково хороша у будь-який час доби. У цьому рецепті шакшуки є одна несподівана деталь: до соусу додають смажені сніданкові ковбаски, які роблять страву ще ситнішою і додають їй білка.

Інгредієнти для шакшуки

оливкова олія — 1 ст. л.

сніданкові ковбаски — приблизно 225 г

вершкове масло незбиране — 4 ст. л. (можна замінити оливковою олією)

цибуля середня — 1 шт. (близько 1 склянки нарізаної)

консервовані цілі очищені помідори разом із соком — приблизно 800 г

сіль — 1/2 ч. л.

цукор — 1/4 ч. л.

часник — 4 зубчики (близько 1,5 ст. л. подрібненого)

петрушка — 1/4 склянки, дрібно нарізана

яйця великі — 5 шт.

для подачі (за бажанням): тертий пармезан, підсмажений хліб

Ковбаски — необов'язковий інгредієнт: якщо хочете вегетаріанську шакшуку, просто пропустіть цей крок і додайте більше спецій за смаком. Замість ковбасок можна взяти нарізаний болгарський перець або гострі ковбаски, якщо любите з перцем.

Як приготувати шакшуку: покроково

Розігрійте велику сковороду діаметром близько 30 см на середньому вогні, додайте оливкову олію і сніданкові ковбаски. Обсмажте близько 5 хвилин до золотистої скоринки, розламуючи лопаткою, потім перекладіть на тарілку.

У ту саму сковороду покладіть вершкове масло, додайте нарізану цибулю і смажте 4-5 хвилин, доки вона не стане м'якою і золотистою.

Додайте подрібнений часник і готуйте ще 30 секунд, постійно перемішуючи, щоб він не підгорів.

Влийте помідори разом із соком і роздавіть їх лопаткою на дрібніші шматочки.

Додайте сіль і цукор, зменшіть вогонь до слабкого і тушкуйте без кришки приблизно 15 хвилин, періодично помішуючи, поки соус не стане густим і не перестане бути водянистим.

Коли соус досить густий, щоб у ньому утворювались заглибини, ложкою зробіть кілька лунок і розбийте в кожну по одному яйцю. Трохи присоліть кожне яйце.

Розкладіть навколо яєць обсмажені ковбаски і посипте все зверху нарізаною петрушкою.

Накрийте сковороду кришкою і тушкуйте шакшуку на слабкому вогні 5-8 хвилин — доти, доки білки не стануть щільними, а жовтки залишаться м'якими і текучими.

Знімайте з вогню одразу, як яйця досягнуть бажаної готовності, оскільки вони продовжують доготовлюватися в гарячому соусі навіть після вимкнення плити.

Подавайте шакшуку прямо зі сковороди, присипавши свіжотертим пармезаном, і зі шматочками підсмаженого хліба, щоб було чим зачерпнути соус. Якщо хочете гострішу версію, додайте до соусу трохи гострих пластівців перцю чи гострих ковбасок. Готову томатну основу можна приготувати заздалегідь і зберігати в холодильнику, а перед подачею просто розігріти, розбити яйця і довести до готовності за тим самим принципом.

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