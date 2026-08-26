Рецепт борщу ми вже публікували — а шакшука готується зовсім інакше і займає значно менше часу.
Шакшука — це страва, яка родом із Північної Африки, хоча зараз її готують по всьому Середземномор'ю та на Близькому Сході. У перекладі слово означає «мішанина», і по суті це яйця, томлені у густому томатному соусі з цибулею, часником та зеленню. Страву можна подавати не тільки на сніданок, а й на обід чи вечерю — вона однаково хороша у будь-який час доби. У цьому рецепті шакшуки є одна несподівана деталь: до соусу додають смажені сніданкові ковбаски, які роблять страву ще ситнішою і додають їй білка.
Інгредієнти для шакшуки
- оливкова олія — 1 ст. л.
- сніданкові ковбаски — приблизно 225 г
- вершкове масло незбиране — 4 ст. л. (можна замінити оливковою олією)
- цибуля середня — 1 шт. (близько 1 склянки нарізаної)
- консервовані цілі очищені помідори разом із соком — приблизно 800 г
- сіль — 1/2 ч. л.
- цукор — 1/4 ч. л.
- часник — 4 зубчики (близько 1,5 ст. л. подрібненого)
- петрушка — 1/4 склянки, дрібно нарізана
- яйця великі — 5 шт.
- для подачі (за бажанням): тертий пармезан, підсмажений хліб
Ковбаски — необов'язковий інгредієнт: якщо хочете вегетаріанську шакшуку, просто пропустіть цей крок і додайте більше спецій за смаком. Замість ковбасок можна взяти нарізаний болгарський перець або гострі ковбаски, якщо любите з перцем.
Як приготувати шакшуку: покроково
Розігрійте велику сковороду діаметром близько 30 см на середньому вогні, додайте оливкову олію і сніданкові ковбаски. Обсмажте близько 5 хвилин до золотистої скоринки, розламуючи лопаткою, потім перекладіть на тарілку.
У ту саму сковороду покладіть вершкове масло, додайте нарізану цибулю і смажте 4-5 хвилин, доки вона не стане м'якою і золотистою.
Додайте подрібнений часник і готуйте ще 30 секунд, постійно перемішуючи, щоб він не підгорів.
Влийте помідори разом із соком і роздавіть їх лопаткою на дрібніші шматочки.
Додайте сіль і цукор, зменшіть вогонь до слабкого і тушкуйте без кришки приблизно 15 хвилин, періодично помішуючи, поки соус не стане густим і не перестане бути водянистим.
Коли соус досить густий, щоб у ньому утворювались заглибини, ложкою зробіть кілька лунок і розбийте в кожну по одному яйцю. Трохи присоліть кожне яйце.
Розкладіть навколо яєць обсмажені ковбаски і посипте все зверху нарізаною петрушкою.
Накрийте сковороду кришкою і тушкуйте шакшуку на слабкому вогні 5-8 хвилин — доти, доки білки не стануть щільними, а жовтки залишаться м'якими і текучими.
Знімайте з вогню одразу, як яйця досягнуть бажаної готовності, оскільки вони продовжують доготовлюватися в гарячому соусі навіть після вимкнення плити.
Подавайте шакшуку прямо зі сковороди, присипавши свіжотертим пармезаном, і зі шматочками підсмаженого хліба, щоб було чим зачерпнути соус. Якщо хочете гострішу версію, додайте до соусу трохи гострих пластівців перцю чи гострих ковбасок. Готову томатну основу можна приготувати заздалегідь і зберігати в холодильнику, а перед подачею просто розігріти, розбити яйця і довести до готовності за тим самим принципом.
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