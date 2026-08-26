Графіки відключення світла в Вінницькій області 27 та 28 серпня опубліковано — планові знеструмлення торкнуться вулиць Немирова, Сокільця, Іллінців, Демидівки та Вінниці.

Графіки відключення світла у Вінницькій області оновлено: 27 та 28 серпня енергетики проведуть планові роботи у п'яти населених пунктах. Про це повідомляє Вінницяобленерго.

Графіки відключення світла в Вінницькій області 27 та 28 серпня охоплюють Немирів, Сокілець, Іллінці, Демидівку та Вінницю. Найдовше без електроенергії залишаться мешканці Сокільця — там світло вимикатимуть вісім годин поспіль.

Де не буде світла 27 серпня

У Немирові знеструмлення триватиме з 10:00 до 13:00. Без електроенергії залишаться вулиці Костельна, Кривоноса, Целіш, Янюка Миколи та Муховецька.

У Сокільці світло вимикатимуть з 9:00 до 17:00. Під відключення потраплять вулиці Березнева, Графська, Франка, Коцюбинського, Лесі Українки, Михайлівська, Миру, Надбужна, Перемоги, Травнева та Шевченка.

Графіки на 28 серпня

В Іллінцях електрику відключать з 9:00 до 15:45 на вулицях Бойка, Європейській, Зодчих, Козацькій, Соборній, Незалежності, Хлібній та Студентській.

У Демидівці знеструмлення триватиме з 9:00 до 16:00 і охопить вулиці Миру, Затишну, Вишневу, Козацьку, Олександра Сободяника, Петровського, Садову, Сергія Попика, Сонячну, Ювілейну та Шевченка.

У Вінниці світла не буде з 9:00 до 16:00. Під планові відключення потраплять вулиці Академіка Янгеля, Айвазовського, Гайдамацька, Івана Світлічного, Липовецька, Надії Суровцової, Олексія Зиновєва, Ушинського, Продольна, Марко Вовчок, Кальницька, Євгена Гуцала, Загородня, Келецька, 20 Березня та Ігоря Костецького.

Що робити під час знеструмлення

Енергетики радять заздалегідь зарядити павербанки та ліхтарики, а потужні електроприлади вимкнути з розеток, щоб уникнути пошкоджень після відновлення живлення. Актуальний графік для своєї адреси можна перевірити на офіційному сайті Вінницяобленерго.

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