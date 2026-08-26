Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 27 серпня по 2 вересня показує стрімке потепління: якщо у четвер, 27 серпня, вдень буде лише +19°, то вже в понеділок, 31 серпня, термометри покажуть +28°.

Як і попередній тижневий прогноз для регіону, який попереджав про мінливу погоду наприкінці літа, новий тиждень у Дніпропетровській області також принесе стрімкі перепади температури — від +19° до +28°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня з 27 серпня по 2 вересня коливатимуться від +19° до +28°.

У четвер, 27 серпня, повітря вдень прогріється лише до +19°, а вночі опуститься до +16°. Небо буде хмарним з проясненнями, і синоптики прогнозують можливі опади.

У п’ятницю, 28 серпня, стовпчики термометрів удень підійдуть до +23°, а вночі — до +15°. Хмарність збережеться з проясненнями, і цього дня також можливі опади.

У суботу, 29 серпня, температура вдень підвищиться до +25°, вночі — до +14°. Небо буде малохмарним, без опадів.

У неділю, 30 серпня, вдень очікується +27°, вночі — +14°. Хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

У понеділок, 31 серпня, повітря прогріється до +28° вдень, вночі утримається на позначці +17°. Хмарність залишиться мінливою, без опадів.

У вівторок, 1 вересня, вдень усе ще буде +28°, вночі — +18°. Небо хмарне з проясненнями, опадів не очікується.

У середу, 2 вересня, температура вдень утримається на позначці +28°, вночі — +18°. Небо малохмарне, без опадів.

Отже, найтепліше в Дніпропетровській області буде з понеділка по середу, 31 серпня — 2 вересня, коли вдень стовпчики термометрів триматимуться на позначці +28°. Найпрохолодніше — у четвер, 27 серпня, коли вдень буде лише +19°. Перепад температур за тиждень становить 9°. Опади прогнозують на початку тижня — у четвер і п’ятницю, 27-28 серпня.

У дні з можливими опадами, 27 та 28 серпня, варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом через мокру дорогу. У теплі дні, коли вдень очікується +27…+28°, синоптики радять пити більше води, планувати активні справи на ранок або вечір і не забувати про захист від сонця.

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