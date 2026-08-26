Подорожчання бензину в Одеській області станом на 26 серпня відбулося до рівня близько 80,32 грн за літр. Водночас різниця у вартості пального між окремими мережами АЗС сягає кількох гривень, тож водіям варто порівнювати ціни перед заправкою.

Подорожчання продуктів в Одеській області вже торкнулося гаманців місцевих мешканців, однак на ринку пального ситуація поки стабільна. Різкого подорожчання бензину в Одеській області станом на 26 серпня не зафіксовано, повідомляє видання «Пушкінська» з посиланням на дані регіонального моніторингу.

Середня ціна бензину А-95 в Одеській області становить близько 80,32 грн за літр, дизельного пального — 91,32 грн/л, а автогазу — приблизно 42,56 грн/л. Фактична вартість на конкретній АЗС може помітно відрізнятися залежно від мережі та розташування заправки.

Скільки коштує бензин в Одесі

Найпопулярніший бензин А-95 у великих мережах Одеси коштує приблизно від 78,90 до 82,90 грн за літр. «Укрнафта» та UPG пропонували А-95 по 78,90 грн/л, тоді як на OKKO та WOG ціна сягала 82,90 грн/л. Преміальний А-95+ у регіоні в середньому обходиться в 83,34 грн/л.

Де дешевше заправити дизель

Ціна дизельного пального залежить від обраної мережі ще сильніше. На «БРСМ-Нафті» останній моніторинг фіксував близько 88,99 грн/л, на «Укрнафті» дизель коштував 89,90 грн, а на UPG — 90,90 грн за літр. У преміальних мережах ціна була вищою: 93,90 грн на OKKO та WOG і 94,90 грн на SOCAR. Для авто з баком на 50 літрів різниця між найдешевшою та найдорожчою пропозицією може перевищувати 250 грн.

Яка ціна автогазу в Одесі

Автомобільний газ лишається найдешевшим видом моторного пального за літр. Середня регіональна ціна становить близько 42,56 грн/л. На окремих заправках газ можна знайти приблизно від 40,90 до 40,99 грн за літр, тоді як у WOG його вартість доходить до 44,50 грн/л, а на OKKO — до 43,90 грн/л.

Що врахувати водіям 26 серпня

Великі українські мережі загалом зберігають стабільні роздрібні ціни. На загальноукраїнському ринку стандартний А-95 коштує приблизно від 74,94 до 82,90 грн за літр, дизель — від 89,56 до 94,90 грн, а газ — від 41,39 до 44,50 грн. В Одесі конкретний цінник може відрізнятися залежно від адреси АЗС, програми лояльності та виду пального. Перед великою заправкою доцільно перевіряти актуальну вартість у застосунку або на сайті обраної мережі.

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