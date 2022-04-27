Волобуев уверен, что в преступной войне виноват в том числе российский народ и ему стыдно за россиян.

После начала войны в Украине бывший вице-президент российского "Газпромбанка" Игорь Волобуев покинул рф, чтобы защищать Киев в территориальной обороне. О своем поступке он дал несколько интервью: изданиям The Insider, LIGA.net и журналисту Денису Казанскому.

В Украине Волобуев родился и жил до совершеннолетия. Здесь остались его отец, младший брат и друзья. В "Газпромбанке" уроженец Ахтырки (Сумская область) работал больше шести лет. Когда он уезжал, то был действующим вице-президентом компании. До этого 16 лет посвятил "Газпрому".

По словам мужчины, он решил, что больше не может жить в рф. Покинул страну 2 марта, потому что не мог просто наблюдать со стороны за тем, что творит рф с его Родиной.

"Россияне убивали моего отца, убивали моих знакомых, близких друзей. Мой отец месяц жил в холодном подвале. Мне говорили люди, которых я знаю с детства, что им за меня стыдно. Знаете, что мне сказали? "Чтобы мы больше никогда не слышали, что ты ахтырчанин, что ты украинец. Никогда". Я собрал вещи и улетел из россии", – рассказал Волобуев.

Он сказал, что имел российский паспорт и пустили через границу его с трудом. Когда Волобуев приехал в Киев, то вступил в тероборону. Такой поступок он воспринимает как покаяние: "Я хочу отмыться от своего российского прошлого. Хочу остаться в Украине до победы".

Волобуев уверен, что в преступной войне виноват в том числе российский народ и ему стыдно за россиян: "Потому что здесь убивает украинцев не путин, ворует унитазы не путин, насилует женщин не путин. Это и есть русский народ".

Он добавил, что хоть по национальности не русский, но тоже несет ответственность – и даже двойную и тройную, поскольку родился в Украине: "Я буду каяться за это всю жизнь".

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