Українцям рекомендують бути готовими до додаткових графіків відключення світла в Сумській області на 28 липня.

Графіки відключення світла вводяться у зв'язку з плановими та профілактичними роботами в Сумській області, запланованими на 28 липня, повідомляє Politeka.net.

Українців попередили про планові графіки відключення світла у Сумській області на 28 липня, які запроваджують у зв'язку з проведенням технічного обслуговування електромереж. Тимчасові знеструмлення необхідні для перевірки стану електрообладнання, виконання профілактичних заходів та ремонтних робіт.

За інформацією АТ «Сумиобленерго», 28 липня з 08:30 до 16:30 планові роботи проводитимуться в селі Веселе. У цей період без електроенергії тимчасово залишаться мешканці села Побиванка за такими адресами:

Вишнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 32, 36, 38, 46, 50, 52, 58, 60, 66, 68

Вільна — 3, 5, 11, 13, 15, 17, 21, 29, 31, 33, 35, 37, 43, 45, 49, 51, 55, 57, 61, 63, 65, 67

Краснівка — 4, 18, 20

Південна — 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 45, 47, 49, 51

Романівська — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32

Сайкова — 3, 5, 7, 11, 13, 19, 21, 25, 29, 33

Центральна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 36, 37, 39, 436Х, 49, 670/1

Крім того, з 08:30 до 16:30 ремонтні роботи виконуватимуться у селищі Гостинне. Через це електропостачання буде тимчасово відсутнє для частини споживачів на таких вулицях:

Зелена — 2, 3, 4, 6, 9, 12, 14, 16, 22, 24, 26, 28, 34, 36, 38, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 125Х

Лісова — 1, 2, 3, 8, 14, 84

Яблунева — 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 29, 66

Також енергетики повідомили про ще одне планове відключення у селі Жолобок. За даними АТ «Сумиобленерго», з 08:30 до 16:30 електропостачання буде тимчасово обмежене за такими адресами:

Весняна — 4, 6, 8, 10, 12, 12G, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

Сонячна — 2, 37, 39D, 41, 43, 51, 53, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77D, 79, 81, 150В

Сумська — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 125Х

Також, 28 липня 2026 року з 08:30 до 16:30 планові роботи проводитимуться у селищі Калинівка. На час виконання ремонту електропостачання буде тимчасово відсутнє на вулицях:

Вишнева — 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32А, 33, 35, 37, 39

Молодіжна — 1, 1А, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 13А, 14, 15, 15A, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 41А, 464, 47

Польова — 1, 1А, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15

Садова — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 68Х, 69Х.

Джерело: Миколаївська селищна ТГ. Сумська область

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області: які деталі варто знати про отримання.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів в Сумській області: де можна заробляти від 20 тисяч гривень.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів в Сумській області: про які негаразди стало відомо.