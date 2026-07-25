Дефіцит продуктів в Одеській області став однією з найбліьш обговорюваних тем.

Дефіцит продуктів в Одеській області наразі не прогнозується, однак світовий ринок томатів уже відчуває наслідки несприятливих погодних умов у країнах, які є найбільшими виробниками цієї культури, повідомляє Politeka.net.

Фахівці попереджають, що така ситуація може вплинути на цінники й в Україні.

Причиною змін стали кліматичні аномалії, які суттєво скоротили очікуваний урожай. Посуха, сильні опади та різкі температурні коливання завдали значних збитків аграрному сектору в різних частинах світу.

За оцінками експертів, екстремальна погода порушила звичний цикл вирощування овочів. В окремих регіонах рослини постраждали через нестачу вологи, тоді як в інших господарства втратили частину врожаю внаслідок підтоплень і поширення грибкових захворювань.

Дефіцит продуктів в Одеській області найближчим часом не очікується. Українські аграрії, попри складні погодні умови в окремих регіонах, розраховують отримати врожай томатів приблизно на рівні минулого року.

Аналітики зазначають, що глобальне скорочення пропозиції може поступово позначитися на внутрішньому ринку. Якщо міжнародні ціни продовжать зростати, це здатне вплинути й на вартість овочів у магазинах.

Фахівці наголошують, що сільське господарство дедалі більше залежить від кліматичних змін. Саме тому виробники активно впроваджують сучасні технології, які допомагають зменшити вплив погодних ризиків на майбутній урожай.

Економісти радять покупцям уважно стежити за сезонною динамікою вартості. Остаточні ціни визначатимуться обсягами збору, логістичними витратами та ситуацією на міжнародних ринках.

Попри несприятливі прогнози для світового виробництва, істотних перебоїв із постачанням томатів в Україні наразі не очікують.

Джерело: agroter

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