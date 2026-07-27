Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області залишається доступним завдяки місцевим жителям, які безоплатно надають прихисток людям, змушеним покинути свої домівки через війну, повідомляє Politeka.net.

Одна з актуальних пропозицій знаходиться на проспекті Князя Володимира Великого в Одесі. Власники готові прийняти самотню жінку пенсійного віку від 60 до 70 років. Для неї підготували окрему кімнату у трикімнатній квартирі з необхідними побутовими умовами. Господарі також готові допомогти з оформленням статусу внутрішньо переміщеної особи.

Ще один варіант пропонують на вулиці Жуковського. Там можна оселитися в окремій кімнаті двокімнатної квартири, де проживає 68-річна жінка. За словами власниці, вона не потребує постійного догляду, однак шукає людину для спільного проживання та щоденного спілкування.

Також безкоштовне житло для ВПО в Одеській області пропонує місцева родина, яка готова прихистити самотню жінку, що втратила власне житло, не має близьких родичів і потребує постійного місця проживання. Для майбутньої мешканки передбачена окрема кімната у квартирі з усіма необхідними зручностями без сплати орендної плати.

Перед заселенням фахівці рекомендують детально обговорити з власниками умови проживання, можливий термін перебування та інші побутові питання. Це допоможе уникнути непорозумінь і заздалегідь узгодити всі важливі моменти.

Оскільки база оголошень постійно оновлюється, переселенцям радять регулярно перевіряти нові пропозиції та не відкладати звернення. Через високий попит вільні місця можуть бути зайняті у короткий термін.

Джерело: Допомагай

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