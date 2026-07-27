Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі включають набір товарів тривалого зберігання.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі продовжують видавати в межах міської програми підтримки громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.net.

Ініціативу реалізують за рішенням виконавчого комітету, а координацію забезпечує Департамент соціальної політики. Програму запровадили наприкінці 2023 року, щоб допомогти найбільш вразливим категоріям населення.

Підтримку можуть отримати внутрішньо переміщені особи, люди поважного віку, громадяни з інвалідністю, матері з неповнолітніми дітьми, а також сім'ї, які потребують додаткової соціальної допомоги.

До переліку учасників входять і мешканці, які тимчасово проживають у прихистках або місцях компактного розселення. Подати заяву можуть законні представники дітей, недієздатних громадян чи осіб з обмеженою цивільною дієздатністю. Право на участь також мають заявники, які перебувають на обліку в міському центрі соціальних служб.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі включають набір товарів тривалого зберігання. До нього входять м'ясні й рибні консерви, паштети, готові страви, локшина швидкого приготування, чай, кава, мед, джем, цукор і галетне печиво.

Такий набір дозволяє забезпечити базові побутові потреби без спеціальних умов зберігання. Це особливо актуально для родин, які нещодавно змінили місце проживання та облаштовують новий побут.

Для оформлення підтримки необхідно звернутися до управління соціального захисту за місцем фактичного проживання або реєстрації. Разом із заявою потрібно подати документи, що підтверджують право на участь у програмі.

У міській владі зазначають, що всі зміни щодо умов отримання, категорій учасників та інших оновлень публікуватимуть на офіційних інформаційних ресурсах. Жителям рекомендують регулярно перевіряти актуальні повідомлення.

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